新北打詐不間斷、識詐不能停　瑞芳警攜手企業主共辦講座

▲新北瑞芳警攜手企業主共辦識詐講座。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳警分局持續推動新北市長侯友宜，警察局長廖訓誠「百工百業領導人識詐宣導信件」信件傳遞給轄區內各行各業的領導人，位於瑞芳工業區內的「和光工業股份有限公司」看到信件後，與瑞芳分局派出的「識詐專家」 合作向該公司所屬員工宣導常見詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

▲瑞芳警分局長李智源（左）提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組。

於會議上，瑞芳分局偵查隊先將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」為詐騙案件較常發生手法，並以真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，將詐騙手法一一解析，也成功獲得廠內員工的回應，表示自己日前真的遇到詐騙，但想起曾在廣告上看過類似的宣導，所以沒被騙成功。

瑞芳警分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組」詐騙群組，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信。另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。 民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。