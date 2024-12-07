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社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

▲新北社區照顧據點超前達標605處。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜出席社區照顧關懷據點成果展，希望長者能在地安老、健康樂活。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市社區照顧關懷據點達605處，並達成「里里銀髮俱樂部」的目標，市長侯友宜今（7日）出席「社區照顧關懷據點成果展」，頒發感謝狀給獲獎的民間團體，他表示未來會持續佈建更多社區照顧關懷據點，透過多元化服務照顧長輩身心健康，為超高齡社會做好準備。

侯友宜表示，新北市65歲以上的老年人口達到76萬人，為全國最多，預估115年老年人口將超過21%，達到超高齡社會的標準，為此新北市針對113年底設置600處社區關懷據點的目標，目前已經「超前達標」至605處。另外，新北市也達成全市1,032里都設立銀髮俱樂部的政策目標，目前已設立1,196處。侯友宜鼓勵長輩多出門走走、善用據點設施，一起唱歌、跳舞互相陪伴，保持身體健康。

▲新北社區照顧據點超前達標605處。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市目前共設置1,196處銀髮俱樂部，達成里里有據點的目標。

今日成果展邀請藝人白冰冰擔任主持人，以及張秀卿、陳思瑋及蔡亞露等歌手表演及演唱，並安排據點長輩的舞蹈及歌唱等表演；活動也規劃50個攤位和課程體驗，展示長輩製作的手作飾品、繪畫等成果，現場氣氛熱鬧，天氣雖冷但長輩的熱情與活力不減。

社會局表示，市府未來將推動「新五老運動」，使老「有所用、有所為、有所學、有所樂、有所望」，翻轉過去老有所終的陳舊觀念，要在社區據點推動築夢學老、晚美人生，也會持續積極推動共生社區、數位陪伴員、靈性照顧、世代共融等多元服務方案，以打造友善共學、共助共伴的樂齡新生活。

▲新北社區照顧據點超前達標605處。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市目前已佈建605處社區照顧關懷據點，未來會持續增加據點數量。

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