新北金采獎首頒「金采視界獎」　侯友宜感謝媒體秉持專業精神

▲金采獎是全國唯一由地方政府為有線電視業者創辦的獎項，本屆首次增設「金采視界獎」，由港都有線電視獲得殊榮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金采奪目、閃耀14！新北市政府今（6日）舉辦第14屆金采獎頒獎典禮，共有23家有線電視業者、77件參賽作品角逐13項大獎。新北市長侯友宜到場恭喜入圍者及得獎人，表示自己見證新北金采獎與有線電視共同走過14年，追求進步、勇於創新，今年更有來自全國的23家有線電視業者齊聚一堂，成就金采獎14年來規模最大的盛會。

本屆金采獎最大贏家，由新唐城有線電視奪得「地方風采節目獎」、「最佳節目企劃獎」、「最佳攝影剪輯獎」三項大獎；全聯有線電視則囊括「公共議題參與獎」、「最佳新聞主播獎」；數位天空服務股份有限公司則獲得「最佳新聞專題獎」、「創新服務獎」；「金采視界獎」則由來自高雄的港都有線電視拿下。

▲侯友宜出席第14屆金采獎頒獎典禮，感謝媒體從業人員秉持專業精神，用心製播優質節目。

侯友宜表示，新北市金采獎是全國唯一由地方政府為有線電視業者創辦的獎項，已邁入第14屆，今年亮點是首次增設的「金采視界獎」，吸引來自基隆市、台北市、桃園市、南投縣、台南市、高雄市與屏東縣的有線電視業者熱情參與，成為歷年來規模最大的一屆。他感謝媒體從業人員始終秉持新聞專業精神，用心製播優質節目，同時善盡社會責任。

新北市新聞局長李利貞指出，今年典禮盛況空前，不僅新北市13家有線電視業者參賽，還有10家來自全國的優秀團隊齊聚，透過鏡頭記錄台灣故事、傳遞感動，展現地方特色與媒體責任感，她也期盼藉由金采獎拋磚引玉，促進跨區交流與產業進步。

▲今年共有23家有線電視業者、77件參賽作品角逐13項大獎，為歷年來規模最大的一屆。

本屆評審團主任委員陳雅琳表示，今年參賽作品在議題與取材上展現高度多元性，涵蓋公共議題的深入討論，並融入地方特色，水準極高。參賽作品不僅體現創新與科技應用，也突顯業者在提升服務品質及企業社會責任方面的努力。

新聞局補充，新北CH3公用頻道將於12月9日播出得獎作品，台中生活台及新高雄有線電視CH4亦可收看，敬邀大家一同欣賞優質節目，見證地方媒體的卓越成果。