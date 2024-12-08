桃園2024 Romadiw音樂節12／14登場　點燃原民文化魅力

▲2024 Romadiw音樂節12/14登場。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年事務局於12月14日下午4點至8點，在中壢中央公園舉辦「Romadiw（露瑪遛）音樂節」，以原住民族特色市集結合音樂節呈現本市原住民文化的豐富魅力。活動免費參加，將匯聚30攤特色市集，包括美食、文創以及DIY手作課程，邀請民眾在享受音樂的同時，深入體驗原住民族文化的獨特魅力。

為展現原住民族青年文化並與市民同樂，本次串聯多校並首度於非校園場地舉行。活動將邀請多位時下原住民族青年熱愛的音樂人參與演出，包括知名歌手曾靜玟、楊楊、潮州土狗，更由第35屆金曲獎最佳原住民歌手舞思愛壓軸演出，帶來一場視聽盛宴。

▲Romadiw音樂節點燃原民文化魅力。（資料照／青年局提供）

市集除展示桃園市9所大專院校原住民族學生資源中心的成果外，亦邀請到原住民族最具知名度的手作老師莊佳琦設攤，莊佳琦老師長期擔任桃園市大專校院原住民族資源中心講師、原民社團及桃源好棧及瑪樂法琉璃工作坊之工藝師，將於當日開放DIY課程，讓民眾親手製作精美原住民族特色飾品迷你「弓織」手環， 使用竹子作成弓的型狀，利用竹子弓起來的張力，撐住經線後用於織作弓織帶，拿來當背帶使用外，也可當作裝飾用之頭帶與手環帶，利用傳統弓織工藝技術，結合現代材質製作流行飾品，將專屬作品帶回家。

市府青年局長期推廣原住民族青年多元發展與支持原住民族青年文化認同，本次音樂節透過串聯大專院校原住民族學生資源中心，深化青年對文化產業的了解與專業知能，並激發更多人對文化傳承的熱情。青年事務局期待透過活動促進文化交流，讓更多人參與其中，共同推動原住民族文化的傳承與創新。