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桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

▲桃園三大青創基地啟動年度招募

▲桃園青創基地，提供青年創業諮詢服務。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局「青創指揮部」、「新明青創基地」及「安東青創基地」每半年舉行一次招募，今年三大青創基地共釋出13組獨立辦公室及22組共同工作空間，即日起至9月5日止報名，邀請有志於創業的青年加入桃園青創基地，透過市府打造的「創業一條龍」服務，在追夢路上持續前行。

為支持桃園市青年創業家的發展，青年局持續優化旗下青年創業基地，除提供舒適的辦公環境及商務洽談空間，也匯聚各行各業的專家和顧問，為創業家提供從構思到實踐的全方位支持和指導。

▲桃園三大青創基地啟動年度招募

▲安東青創基地以XR、元宇宙、教育科技及數位影音內容應用為主題。（圖／青年局提供）

為全方位了解新創團隊的創業內容與需求，也會於每期新創團隊進駐時辦理迎新交流等聚會，讓不同團隊間彼此認識、交流，凝聚各團隊之間的向心力；並定期舉辦創新創業交流聚會，提供團隊間互相學習和分享的平台，激發創新思維與合作機會。

青年事務局侯佳齡局長表示，為打造桃園成為青創之都，青年事務局除了青創基地外，更於今年啟動「桃園SKY-LINE天際線加速器」，這個加速器基地重點是提供產品驗證及商務媒合等進階服務，重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等，期盼透過桃園天際線逐步完善桃園新創生態鏈，帶領桃園新創企業接軌國際。

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