臺北青年搶頭籌！應曉薇接大學生陳情推遴選青年大使、市集

▲臺北青年搶得頭籌，正式向青年局提案「遴選臺北市國際青年大使」、「打造青年市集」臺北市議會一讀通過 。（圖／應曉薇辦公室提供）

政治中心／台北報導



台北市議員應曉薇近日接獲多位大學生，包括留學生的陳情，他們對於台北市即將設立的青年局抱持高度期待。這些學生於兩個月前進行資料搜集和意見統整，以青年公民提案的方式向青年局提出「遴選國際青年大使」、「首創青年市集」等提案。這些提案在24日的台北市議會一讀通過，顯示了學生們的熱情和努力獲得了回應。

應曉薇對於學生們的這些提案給予高度評價，她表示，這些提案讓台北市青年參政更多元，也是台北市青年與世界接軌的重要一步。學生們希望透過提案，在台北市青年局的指導下，向各世界名校和台灣學生會招攬台北青年，共同為台北做宣傳。更表示，這些提案不僅涵蓋了青年的需求，如青年文創市集等，也包含了對青年的專業輔導，如法扶、商標認識、青年貸款、留學等諮詢。這些活動將以「互相影響」的模式進行，並將同步進行反毒反詐騙的宣導。

應曉薇強調，自己在提案恢復重陽敬老金的同時，也一直關注蔣萬安市長創立青年局的動向。她期待蔣市長能關注青年的需求，並以創新、積極的態度來滿足這些需求。同時也對青年局的未來抱持高度期待，她希望青年局能夠持續打造青年友善的環境，吸引更多的青年學子為青年局付出。其中，「遴選海外青年大使」的提案更讓人期待，台北市的青年將有機會在世界舞台上發光發熱。