嘉義縣心理健康月　呼籲民眾面對壓力用力宣洩

▲嘉義縣衛生局邀鄉親大聲「說出心聲」 守護縣民心理健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣心理健康月系列活動，以「全民心花開」為主軸辦理「唱、跳、說、畫及走」等五大主題推廣心理健康活動，結合義竹場社區複合式健康篩檢大力推廣「說出來」，由縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑等民代貴賓，以大聲公倡議「說出心聲，幸福抵嘉」鼓勵民眾面對壓力、心情鬱悶時，應尋求正當紓壓管道，說出心裡話或洽嘉義縣社區心理衛生中心尋求協助。

翁章梁說，現今社會變化快速常會忽略心理健康的重要性，在面對情緒困擾時，因此勇於表達內心的感受非常重要，許多人選擇壓抑或隱藏自己的感受，更特別提醒民眾應練習將心事說出來，無論對象是親友家人或是宗教信仰，讓壓力隨著情緒抒發達到宣洩及重整的效果。

9月10日是「自殺防治日」，嘉義縣將每年9月10日至10月10日訂為心理健康月，縣府各局處、各鄉鎮市衛生所及各網絡單位共同推動心理健康，共舉辦40餘場「全民心花開」系列活動，邀請民眾共襄盛舉，盼讓心理健康擴展至社區各個角落，共同守護嘉義縣民心理健康。

衛生局長趙紋華指出，如有情緒困擾或心情沮喪，除走出戶外散心，也可以選擇唱歌、運動、畫畫等紓壓管道，若需要陪伴、心理支持與心理諮詢服務等，歡迎撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150 (選到您一一為您)或「衛生福利部24小時免付費安心專線」1925(依舊愛我)，由專人提供服務。