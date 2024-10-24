嘉義縣失智關懷微電影上線　呼籲共同守護失智者

▲▼ 嘉義縣推出「鄉親鄉愛 厝邊憶起來」微電影，呼籲民眾透過看問留撥守護失智者 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升鄉親對失智症的理解與接納，嘉義縣推出「鄉親鄉愛 厝邊憶起來」失智友善社區微電影，透過社區民眾以真實情節拍攝出在地化的電影，並由縣長翁章梁呼籲大家共同守護失智者，讓更多人了解失智症早期徵兆，及早篩檢及早治療。

▲ 嘉義縣衛生局長趙紋華 ，呼籲可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站、失智共同照護中心，或撥打1966。（圖／嘉義縣政府提供）

這部微電影以主角素珠阿嬤與家人的日常互動為主軸，呈現出阿嬤從日常忘東忘西、性情大變到逐漸出現矛盾和猜疑的過程，提醒家中長輩如果出現類似情況，應警覺主動尋求專業醫療協助，讓患者能儘早接受診斷與治療。

翁章梁表示，失智症是當前社會面臨的重要挑戰，推動失智友善環境不僅是對患者的支持，更是對其家庭的關懷，期望大家關注此議題。嘉義縣自109年開始推動「失智友善社區」，以失智者及家屬為中心發展生活圈，藉社區網絡擴展照服資源，招募友善天使及組織打造守護網，讓患者、家屬能在熟悉的環境中穩定生活。

衛生局強調，守護失智四步：第一步「看」-觀察長者言談舉止有無異狀或重複行為；第二步「問」-關心詢問長者從哪來，要去哪裡？能否正常對答；第三步「留」-延長長者停留時間，聯絡家屬或警察，但不強留；第四步「撥」-如為疑似失智者則撥打110請警方協尋。民眾如發現疑似失智症者，請發揮愛心運用「看、問、留、撥」技巧，幫助找到回家的路。

▲ 嘉義縣衛生局長趙紋華 ，呼籲可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站、失智共同照護中心，或撥打1966。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華指出，失智症是進行性的疾病，因人而異疾病退化時間不一，如需相關諮詢或轉介服務，可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站、失智共同照護中心，或撥打1966將有專人為您服務。

影片已於衛生局官網（https://reurl.cc/dybvZk）及社群平台（嘉義縣衛生局顧健康搏感情）上線，歡迎大家觀看並分享，營造嘉義縣友善的失智環境。