「嘉遊好廚房」建立民眾食安信心　餐飲業者衛生評核角逐優良標章

▲▼ 「嘉遊好廚房」衛生評核最終階段，84家餐飲業者角逐優良標章 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局透過113年「嘉遊好廚房-山海商圈聯盟餐飲業衛生評核」計畫，針對地區特色美食及商圈餐飲業，如烤蚵業者、商圈飲料、冰品業、早午餐、夜市攤商及交流道出口沿線餐廳共184家進行評比，其中84家優良業者進入第三階段複評，將角逐「優級」、「良級」店家，未來將接受公開表揚；藉此提升餐飲衛生安全，公布優良店家資訊供消費者參考，

餐飲衛生管理分級評核採3階段，第1、2階段輔導業者落實食品良好衛生規範準則等規定，目前有84家業者進行至第3階段，由專家、學者實地訪查，針對「從業人員管理，作業環境管理，設施設備管理與品質管理」等4大面向評核，最終選出優級或良級餐飲業者，頒發「優、良」標章，有效期限為2年。

衛生局指出，除了公開頒獎，也將會把名單公布在衛生局及食品藥物管理署網站，方便民眾查詢，提升業者榮譽感及曝光率，店家可將優良標章張貼於店內供消費者辨識。

衛生局長趙紋華說，不論是遊客或在地鄉親都有外食需求，透過餐飲衛生評核計畫，選出「優級」、「良級」店家，民眾只要認明「優、良」標章，就可以吃得健康又安心；衛生局將持續推動評核制度，提升嘉義縣餐飲品質。