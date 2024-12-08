分享「那些句點之後的事」　台南市外勤記者學會邀林品睿演講

▲殯葬業暢銷作家、知名接體員「大師兄」林品睿，受台南市外勤記者學會邀請，以「那些句點之後的事」為題，在市府東哲廳舉行一場生命啟發意義的演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

殯葬業暢銷作家、知名接體員「大師兄」林品睿，8日受台南市外勤記者學會邀請，以「那些句點之後的事」為題，在市府東哲廳舉行一場充滿生命啟發意義的演講，提醒大家生命誠可貴，要好好珍惜身邊的每一個人。

人稱「大師兄」的作家林品睿，曾經當過運鈔車司機、夜市擺攤、照服員、殯儀館接體員，寫作分享他人生百態的所見所聞、生離死別的小故事，多部著作都在名列年度圖書十大排行榜，目前也在各地演講，希望幫助茫然無助的心靈，也能獲得力量與支持。

林品睿表示，殯葬禮儀，往往不只是一個人的事，牽涉的可能是整個家族，生前死後各有觀點、堅持需要協調；要投入這個行業，除了個人的意願外，家人是否支持、親友觀感，影響也很大。

他個人認為，心裡過得去、殯葬儀式簡單就好；帶著遺憾，也無法辦好喪禮。殯葬場合經常充滿了悲傷，但投入這個行業 ，卻可以看到許多生命鮮少思考的事，甚至可能帶來改變人生的啟發。

林品睿說，自己曾經走過家暴、被霸凌、陷入長照深淵的痛楚、憂鬱，後來透過寫作，讓自己從憤怒、釋懷、原諒、到結束痛苦，體悟到人生遭遇挫折時，找尋和解之路，選擇與溝通的重要，並以此期勉一時誤入歧途的青少年，給自己機會。

林品睿也分享了投入寵物中途關懷照護的經驗，談到自家毛小孩「嘎吉」、「胖吉」的互動與別離，言語之間充滿了疼 惜與不捨，難以忘懷在狗兒身上看到「愛的流動」，進而體悟到「活著從來不容易」、「要給自己機會」、「珍惜身邊的每一個人」。

「大師兄」的演講，讓現場百餘聽眾動容，會後還有一場氣氛溫馨熱絡的簽書會。台南市外勤記者學會理事長姚正玉感謝「大師兄」抒發真情、充滿啟發的演說，學會攜手協辦單位市府新聞及國際關係處，會持續舉辦名人講座，為社會帶來正能量。