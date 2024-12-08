台南做工行善團　愛心修繕助弱勢寬心安居

▲台南市勞工局「做工行善團」，7日前往柳營區、六甲區及善化三處修繕會勘，也進行大內區的修繕工程，繼續前往大內區服務，讓市民能寬心安居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了實現台南市長黃偉哲打造「希望家園」的施政理念，勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，回饋社會致力推動公益，幫助弱勢改善居住環境，持續用實際行動提供支持與幫助，7日前往柳營區、六甲區及善化三處修繕會勘，也進行大內區的修繕工程，繼續前往大內區服務，讓市民能寬心安居。

大內區56歲獨居李先生為低收入戶，原以工地打零工維生，收入不穩定，2023年3月因突然昏倒，被CPR搶救回來，因傷及腦部目前臥床需人照料，領有身心障礙證明，每個月需固定至醫院回診及復健醫療，以鼻胃管方式餵食營養品，醫療及房租、生活等花費僅靠低收身障生活津貼及愛心人士捐助維持開銷。為節省支出，李先生已出嫁的的姐姐及照顧的友人討論過後，決定遷回戶籍地老宅居住。

位於大內區老宅的房屋因久未居住及整理，牆壁及地板龜裂，門窗破損嚴重，如今要再兼具輪椅出入的無障礙空間的改建，修繕經費龐大，勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，11/28先由泥水工會進行破舊屋頂、門框、隔間牆拆除清運施工；12/7再由電氣工會志工進行浴室及室內配線配管作業、木工業職業工會架設木作門框；12/8泥水工會接力進行浴室、屋內牆壁及屋角泥作補修施工。陳燕姿里長今日也帶飲品慰勞志工。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團志工們每週假日，不畏日曬辛勞，奉獻他們的假日休息時間，回饋給需要幫助的弱勢家庭。修繕成員不僅只有個人代表，甚至是家庭志工全家出動，本週家庭志工有電氣工會陳文加、蔡桂芳夫妻及其子陳盟吉；志協夫妻檔有曹志清和陳雪惠、李俊平和陳美華。王鑫基局長特別感謝做工行善團每一位志工的付出，才能和勞工局共同守護台南這個桶箍聚攏人情味的城市，讓每一位市民居住安心也享受溫馨。