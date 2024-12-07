台南市肉鵝場檢出禽流感　動保處撲殺處置圍堵病原擴散

▲台南市動保處於12月3日接獲通報西港區一肉鵝場鵝隻有異常死亡，立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，並採樣確診為H5N1亞型高病原性禽流感，並於7日完成撲殺108隻肉鵝，全數銷燬並進行全場消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動保處於12月3日接獲通報西港區一肉鵝場鵝隻有異常死亡，立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，並於7日完成撲殺108隻肉鵝，全數運往本市焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

2024年全國迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計37例（陸禽29場、鴨3場、鵝5場），台南市部分2024年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計7例（陸禽6場、鵝1場）。

動保處表示，該場為民眾檢舉，因未依規定通報，撲殺不補償。動保處已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內3場養禽場採樣監測，1-3公里內26場禽場訪視檢查，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續加強本市禽場周邊公共區域消毒頻度及四草濕地、官田區、七股區的候鳥鴨科排遺撿拾地點周邊公共區域消毒，2024年迄今已執行8272場次，將環境中病毒降到最低，同時通知台南市養禽場加強防鳥圍網、人車管制及消毒等防疫措施，避免發生疫情。

動保處指出，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)2024年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，2024年11月份於台南市安南區四草濕地及七股區分別拾獲之黑面琵鷺及南區的候鳥鴨科排遺均有檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示經由候鳥散播病毒之風險極高。動保處特別提醒養禽業者，應落實禽場生物安全管控措施，特別是禽場應依規定進行圍網，圍網如有破損需立即修補，防止野鳥或其糞便進入禽場內造成感染，同時加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制及消毒。

動保處正積極執行各項防疫工作，也呼籲養禽業者若發現動物有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即向動保處通報，並依照防疫人員指導做必要處置措施，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。