迎接花季　台南山上花園水道博物館補植櫻花打造浪漫

▲文化局在關心地方建設企業家支持下，啟動補植計畫，超過60株各式櫻花已經陸續布置完畢，預估2024年春節前後，就能再見滿園櫻花盛開浪漫景致。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序進入歲末，台南山上花園水道博物館也即將迎來一年一度的花季，淨水池櫻花也蓄勢待發，但2023年接連的豪雨強風，造成不少櫻花樹倒伏，為不影響觀賞興致，文化局在關心地方建設企業家支持下，啟動補植計畫，超過60株各式櫻花已經陸續布置完畢，預估2024年春節前後，就能再見滿園櫻花盛開浪漫景致。

台南山上花園水道博物館是國內最大的國定古蹟，博物館區從日治時期開始，在廣闊園區種植了多樣化的植栽，包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已經成為珍貴的自然資產。

2016年開始，搭配日式風格建築，在專家協助下於淨水池區栽種櫻花，總計栽植了超過5百棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻，以及八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開，在民眾口耳相傳下，已成為台南市民主要賞花景點。

雖然館方在專業人員協助下用心維護，但還是不敵大自然摧殘，接連兩年強風豪雨，有超過60顆櫻花找到摧殘；擔心美景不在，但又受限於預算限制，無力不曾負擔，副市長葉澤山出面向長期支持文化事業的洪三雄、李壯源兩位企業家，以及浤鼎建設、環球水泥與吳金茂文教基金會尋求支持，並且順利獲得捐款，在園區重新補植60餘株櫻花。

文化局指出，日前向農業局申請的3千株草花已經全數種植在園區，館方也已經在C館旁撒下波斯菊花籽，附近冰點冷氣的花海也完成規劃，加上重新布置的櫻花，今年春節，有信心把山上區成功打造成台南最漂亮的花園景點。