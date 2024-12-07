新崛江晚間「被人潮塞爆」！在地人一看感動：跟10年前有得比

▲高雄中央公園、新崛江人潮爆滿。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）



記者柯振中／綜合報導

高雄市中央公園近日舉辦「2024高雄聖誕生活節」活動，吸引大批人潮到場。臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」7日晚間分享影片，可以看見萬頭鑽動的景象，就連旁邊的新崛江商圈也擠滿人，相當熱鬧。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」7日晚間在臉書上分享影片，拍攝高雄捷運中央公園站的人潮，畫面當中可以看見，有大批民眾聚集在「森之樹」聖誕主燈附近，且還有各種雜技表演、各式流動攤販，顯得熱鬧非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄中央公園、新崛江人潮爆滿。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）



由於新崛江商圈就在中央公園旁邊，受到聖誕生活節活動影響，仁智街7日晚間也湧入了大量人潮，恢復了過去全盛時期的模樣，帶來了龐大的商機。

▼高雄中央公園、新崛江人潮爆滿。（圖／翻攝臉書／高雄點 Kaohsiungtien）



不少在地人看完照片後，對此留言驚呼，「好開心新崛江有這麼多人潮」、「有10年前的人潮」、「新崛江好多人…感動」、「好扯欸！新崛江那裡很久沒這麼多人潮了」、「比跨年還熱鬧」、「很誇張，停車位完全找不到」、「已經好久沒見到崛江滿滿人潮。」