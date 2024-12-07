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林昱珉奪冠霸氣「全英」發言　連鎖補教200萬助運動員UP外文力

▲國內知名連鎖外語補習班將提供25個名額的運動員外語補強計劃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名連鎖外語補習班將提供25個名額的運動員外語補強計劃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

世界12強棒球賽，台灣隊打敗強敵日本隊奪冠，喜悅狂歡的氛圍席捲全台，球員們除了球技成為民眾討論話題，就連總冠軍戰的先發投手林昱珉在賽後接受大聯盟記者莫羅西採訪，以流利英文說：「小國也可以成為世界冠軍」，超霸氣發言再度收服一票網友，為了增加運動員的外語能力，知名外語連鎖補習班決定出資200萬來補助運動員的學習外語。

台灣睽違32年再次奪下一級國際棒球賽事冠軍，其中有非常多高光時刻在網路上討論度都非常高，其中包含奪冠後旅美左投林昱珉受訪的片段，流利英文應對外國媒體驚艷眾人，紛紛佩服林昱珉母親從小讓其學習英語的遠見。為了讓更多運動員能夠和林昱珉同樣能輕鬆應對國際賽事上的交流，國內知名外語連鎖補習班推出總價值200萬元的「運動員語言學習贊助計劃」。

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▲國內知名連鎖外語補習班將提供25個名額的運動員外語補強計劃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名連鎖補習班捐助200萬來幫助運動員補強外語 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這家連鎖外語補習班表示，良好的外語基礎，是運動員除了自身運動項目的技術外，非常重要的能力，在節奏緊湊的運動賽事中，若能更快的理解場上的資訊，輕鬆理解隊友和教練溝通的內容，便能無障礙的展現自我，為自己也為台灣創造更好的成績，為了讓世界看見台灣，因此將全額贊助共25位運動員提升英語能力，向世界傳達台灣NO.1的精神，讓更多在海外拼博的選手，能有國內企業作為語言學習的強大靠山。

這份計劃是提供給需要提升英語能力，準備迎接國際挑戰的選手，只要有在國際綜合性運動會、國際單項運動錦標賽、 全國綜合性運動會、全國性單項運動錦標賽獲得前三名的成績，或者是職業運動聯盟主辦之職業比賽之參賽選手，都可以來報名，將獲得全額補助外語學習。

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