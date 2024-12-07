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台電高雄區處揪330鄉親齊淨山　分享接觸台灣獼猴防身3步驟

▲▼台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 　

台電高雄區處愛護環境之心不落人後，今天（7日）上午共號召區處鄰近5個里居民、現職及退休員工攜家帶眷超過330人齊聚一堂，投入打狗山（壽山古稱）淨山行列。台電表示舉辦打狗山淨山活動已邁入第9年，今天除了淨山外，更希望藉此機會帶大家一窺打狗山明星動物台灣獼猴的喜怒哀樂，讓大家更認識瞭解彌猴習性，化解長久以來誤解。

其實，台灣獼猴早已悄悄爬入鄰近打狗山的台電高雄區營業處，區處有位員工在某天下班赫然發現，獼猴沿著公司後牆邊的大樹一路攀爬及跳躍進入區處內的停車場遮雨棚上，驚訝之餘，也感受到獼猴和大家的距離原來這麼近。

▲▼台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於近期發生獼猴攻擊登山民眾及嬰兒車事件，這也凸顯出認識獼猴及打狗山生態的重要性。這次活動台電也特別邀請台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟深入分享獼猴知識，尤其是當遇到獼猴防衛時，應有防身三步驟：閉上嘴巴、避免直視猴子並迅速走開，如此能降低偶遇獼猴遭受襲擊的機會。

▲▼台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣獼猴爬進台電高雄區處，揪330鄉親齊淨山學「防身3步驟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動中，淨山志工們在聽完秘書長有趣又實用的獼猴知識分享後都讚譽有加，表示對獼猴習性有更進一步了解，真的是收穫滿滿。台電表示，今天邀請區處周遭的好厝邊包含光化里、江西里、峰南里、藍橋里、陸橋里共5個里的居民及高雄區處同仁、退休協會同仁共超過330人齊聚一堂來響應這項公益活動。

淨山路線起於台電高雄區處，一路前往南壽山忠烈祠，每位淨山志工雙手皆戴著棉紗手套，手握一柄長夾，將沿途菸蒂、廢衛生紙、鋁箔包及寶特瓶撿入垃圾袋內，最後將收集到的一包包垃圾帶下山回收分類讓資源再利用，使資源永續循環。　 　　

台電高雄區處處長黃志榮表示，透過淨山活動不僅有利於生態環境的持續性維護，同時透過與鄰近居民近距離的互動，能熱絡人與人之間的情感聯繫，讓社區關係更加融洽與和諧。台電公司一直秉持肩負起企業社會責任的使命，除達成供電穩定之餘，更希望能為社會多盡一份心力。

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