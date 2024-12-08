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快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象署說，今天東北季風影響，清晨以前水氣仍多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署今天清晨對北北基宜發布「豪大雨特報」，東北季風影響，易有短延時強降雨，今日北海岸（新北市瑞芳區）有局部大雨或豪雨，基隆、宜蘭及台北市山區有局部大雨機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報：基隆市、新北市

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大雨特報：台北市、宜蘭縣

氣象署今晨也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今天東北季風影響，清晨以前水氣仍多，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較為明顯；白天起水氣減少，降雨機率逐漸降低，而花蓮及台東整天還是有零星短暫雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署指出，今日北部及東北部天氣較涼，整天氣溫介於15到20度，尤其桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，感受更為偏涼，其他地區早晚低溫16到18度，天氣也較涼；白天花東高溫21至23度，中南部可達26到28度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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