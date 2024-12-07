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週末東北季風增強3地區有雨　下波轉涼有雨14℃

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▲今天（7日）東北季風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（7日）東北季風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮有雨，這波持續到下週一（9日），下週一白天起回溫，下週四（12日）還有另一波東北季風報到，北部、東北部再轉涼，低溫下探14度。今晨最低溫在苗栗縣三灣12.9度。

今天（７日）東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮地區降雨機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率，至於在新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴的天氣。

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溫度方面，各地清晨低溫17-20度，白天北部及東北部高溫20-24度，花東25-27度，中南部可達２７到２９度，中南部日夜溫差大，預計入夜後各地氣溫逐步下降，早出晚歸請適時增減衣物；澎湖20-23度，金門16-22度，馬祖14、15度。

▲週末天氣。（圖／中央氣象署）

12/8(日)至12/9(一)清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區日夜溫差大，2/9(一)白天起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升。

12/12(四)預計有一道鋒面通過台灣北部海面，隨後東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，12/13(五)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度:北部14~23度，中部16~26度，南部18~28度，東北部16~21度，東部18~24度，東南部18~25度；澎湖19~23度，金門14~22度，馬祖13~18度。

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