周末3地甩雨「低溫探13度」　下周四再一波大降溫　

▲東北季風增強，部分地區出現降雨。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部較大雨勢，明天到下周一清晨將是這波冷空氣最低溫時刻，北台灣低溫下探13度；下周四將再有一波東北季風增強，北部和東北部將再有一波降溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風增強，北部、東北部雲量偏多，其他地方晴到多雲，目前降雨區為基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來降雨趨勢上，張承傳分析，今天水氣最多，桃園以北、宜蘭降雨機率偏高，特別是基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨明顯且持續，有局部較大雨勢，花蓮、台東有零星降雨，新竹以南晴到多雲。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天到下周一清晨仍受東北季風影響，張承傳表示，水氣將稍微減少，不過基隆北海岸、東北部、大台北山區仍有局部短暫雨，桃園、大台北平地和花東降雨零星，新竹以南多雲到晴。下周一東北季風減弱至下周三，降雨區剩基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，大台北山區零星降雨，其他多雲到晴。

張承傳指出，下周四到下周五有鋒面通過北部海面，後續東北季風再度增強，桃園以北、東北部、東半部有局部短暫雨，台東有零星降雨，新竹以南多雲到晴。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳表示，今天白天東北季風增強，越晚越涼，明天一整天到後天下周一清晨是這波東北季風溫度最低時刻，明天白天北台灣高溫剩18到20度，花蓮、台東高溫22到23度，中南部降到25度，明晚到下周一清晨中部以北、東北部低溫13到15度，其他16到17度。

下周一白天東北季風減弱，持續到下周三，氣溫一天一天回升，下周三北部高溫約24到25度；下周四後另外一波東北季風再度增強，下周四、下周五溫度下降，北部、東北部再度轉涼。