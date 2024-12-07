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明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，明天仍有一波低溫，北部局部地區濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)到下周一清晨仍受東北季風影響，將是這波冷空氣最冷時刻，低溫下探14度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨；下周一白天起降雨趨緩，不過下周四將有一道鋒面和東北季風南下，北東雨區擴大，下個周末冷空氣可能升級為冷氣團，局部低溫跌至10度。

氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一清晨仍受東北季風影響，明天清晨水氣仍多，桃園以北、東半部及東南部有零星短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

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下周一白天過後東北季風逐漸減弱，水氣減少，降雨減緩，基隆北海岸及東北部仍有局部短暫雨，花東及大台北山區有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，明天一整天到下周一清晨是這波東北季風最冷的時間，其中下周一清晨中部以北、東北部14到15度，其他地方16到17度，花東18到19度；下周一白天起溫度逐步回升，下周二、三北部、東北部高溫約20度上下，中南部約27到28度。

下周四清晨將有一道鋒面通過北部海面，後續東北季風再度增強。張承傳表示，下周四、下周五受東北季風影響，桃園以北、東北部、東半部有局部短暫雨，台東有零星雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳進一步說明，下周四、五這波冷空氣與本周第一波差不多，不過下個周六冷空氣強度可到冷氣團等級，北部、東北部轉冷，下周六台北市低溫約14度，北部約13度，局部空曠地區可能再低2到3度，局部單點地區下探10到11度。

至於下個周末冷空氣是否會再升級強烈冷氣團，張承傳說，下個周六冷空氣南下後，持續影響後續周日和周一兩天，目前預報冷氣團機率大，是不是會更強還要觀察。

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