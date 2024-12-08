「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

▲吳德榮說，周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

「零度線」恐靠近！氣象專家吳德榮提醒，周六（14日）至下周二（17日）清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率；最新歐洲模式周六晚間8時模擬圖顯示，850百帕零度線在北部近海，最新美國模式同時間模擬圖則顯示，850百帕零度線已觸及北部陸地。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台濕涼，中南部晴時多雲，白天微熱、早晚涼。

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吳德榮說，周一大氣轉乾、氣溫略升，西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨；周二、周三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。

吳德榮提醒，周五起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉冷，最新各國模式模擬，周六至下周二清晨，有達到首波強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率，屆時部分平地又有發布低溫特報（≦10度）的條件；不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又有多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式周六20時模擬圖（下圖左）顯示，850百帕零度（紅）線在北部近海；最新美國模式周六20時模擬圖（下圖右）則顯示，850百帕零度（紅）線已觸及北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）