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周末北台灣濕涼　下波冷空氣更強「急凍10度」

▲▼受颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，大台北及宜蘭地區降下驚人雨量，氣溫也明顯下獎。台北街頭行人紛紛穿戴雨具，穿起保暖衣物。（圖／記者湯興漢攝）

▲周末受東北季風影響，北台灣濕冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

周末受東北季風影響，北台灣濕涼，夜晚清晨低溫降至12度，由於水氣增多，基隆北海岸、東北角到宜蘭有局部大雨；下周一到下周三降雨趨緩，西半部好天氣，不過下周四又有鋒面和冷空氣南下，且越來越冷，不排除下周五到下個周末將達冷氣團等級，輻射冷卻加持下，中部以北和東北部局部空曠地區下探10度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天周休(7日~8日)持續受到東北季風影響，季風強度比前幾天增強，雖還沒有到大陸冷氣團等級，但整體溫度更往下降，尤其是北台灣，白天高溫估降至20度上下，夜晚清晨空曠地區低溫也會降到12到14度，都市低溫則在15到17度，配合水氣增多，降雨變得較明顯，其中基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶有局部大雨。

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不過，新竹以南一直到南部將不受東北季風水氣影響，吳聖宇表示，新竹以南周末兩天仍維持晴到多雲的天氣型態，白天在陽光照射下，溫度仍較溫暖，但是夜晚清晨溫度較涼，中部空曠地區低溫有機會降到12到14度，南部空曠地區低溫15到17度，日夜溫差會比較為明顯。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

花東地區則是以花蓮受到的影響比較大，吳聖宇分析，花蓮雲量偏多，有些局部短暫陣雨，台東為多雲到晴的天氣。溫度方面花蓮稍涼，空曠地區低溫15到17度，台東空曠地區的低溫仍在17度或以上。

吳聖宇表示，下周一(9日)白天開始，這波東北季風就會減弱，一直到下周三(11日)，台灣附近為偏東風環境，東半部仍有些局部短暫陣雨，西半部天氣穩定，晴到多雲。各地夜晚清晨的溫度將會逐漸回升到17到19度，白天高溫也會普遍回升到24到28度或以上，中南部地區在陽光底下甚至會覺得溫暖或有些熱。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過，下周四(12日)將有鋒面掠過台灣附近，東北季風增強。吳聖宇分析，北部、東半部地區降雨增多，溫度再度轉涼，下周五(13日)開始一直到下個周末(14到15日)有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級，到時候配合乾冷環境下的輻射冷卻作用，不排除中部以北到東北部空曠地區低溫有下探10到12度的機會。

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