職棒雜誌169元「黃牛喊價2680元」　蔡其昌宣布4刷

▲12月份《職業棒球》是中華隊奪冠相關報導，引起球迷瘋搶購。（圖／職業棒球雜誌官方粉絲團臉書）

圖文／CTWANT

台灣在本屆12強棒球賽，打敗世界排名第一的日本，奪下首座國際賽的冠軍獎盃。12月的中職刊物《職業棒球》雜誌，特地設計正反雙封面，還隨機附贈3款海報，造成民眾搶購，首刷4萬本在6小時內賣光。中職會長蔡其昌承諾滿足球迷的需求，雜誌已進入4刷，但仍擋不住黃牛喊價，訂價169元的雜誌竟開價到2680元。

《職業棒球》雜誌12月號完整收錄世界12強中華隊奪冠全紀錄，有最精采與最豐富圖輯、文字報導，封面還設計正反兩面，並隨機附贈3款海報其中之一，有全隊奪冠的大合照，也有中華隊長陳傑憲個人MVP的帥照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《職業棒球》雜誌隨機附贈海報。（圖／職業棒球雜誌官方粉絲團臉書）

據悉，首刷4萬多本雜誌在6小時內銷售一空，蔡其昌得知後在社群上向球迷報告，「聯盟職棒雜誌已經進入三四刷，網路書店都會持續加開，盡量讓大家都能買到，請大家放心。」中職也呼籲勿購買哄抬價格的黃牛雜誌。

不過，中華隊奪冠太夯，擋不住黃牛喊價，有民眾在網路上發現169元的雜誌被賣到880元甚至2680元，在蔡其昌社群下留言抱怨，「太扯了」、「跑了5家都買不到，請問什麼時候還會有」、「不誇張，我剛剛11:10收到博客來補貨通知秒加購物車，不到一分鐘就顯示不能結帳了」、「我的貨到通知根本假的一樣，點進去根本沒貨。」

延伸閱讀

▸ 陳梅慧遭「前後夾殺」身亡 肇事駕駛認：有恍神…背景曝光

▸ 中檢發聲了！陳梅慧涉「阿福錢包」洩密 傳中警不爽刑事局搶功檢舉

▸ 原始連結