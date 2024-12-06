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台東縣府攜手卡夫龍安文化園區　推動原民文化與南島國際交流

▲台東縣府與排灣族卡夫龍安文化園區負責人施雄偉先生簽署合作意向書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府與排灣族卡夫龍安文化園區簽署合作意向書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴5日代表縣府團隊，與排灣族卡夫龍安文化園區負責人施雄偉先生簽署合作意向書，宣示雙方將攜手推動文化復振與南島文化國際交流的願景。饒慶鈴表示，園區現已是地方重要的文化教育場域，未來雙方合作將以園區為核心基地，推動台東縣成為南島文化與國際間交流的重要樞紐，也為縣內原住民文化發展注入新動能。

活動在排灣族卡夫龍安家族與壢坵部落族人共同歡迎、施工祈福，以及賓茂國中VASA舞團歌謠吟唱表演揭開序幕後舉行，縣長及施雄偉先生並互贈雙方友誼紀念物，饒慶鈴提到，縣府團隊今年4月參訪「排灣族卡夫龍安文化園區」，感佩園區負責人施雄偉先生在個人事業有成後，對於復振排灣族文化，以及積極促進並提升故鄉壢坵部落與周邊經濟發展所做的努力，因此決定與施先生攜手合作，將以「排灣族卡夫龍安文化園區」作為國際交流的合作場域，推動台東縣的南島文化與國際對話接軌。期待在豐富完整的排灣文化建置下，未來成為原民文化復振、國際永續生態旅遊與產業交流的傳習場域，打造縣內國際永續旅遊示範區。

為完整建置並落實推動卡夫龍安南島文化交流園區，縣府整合地方意見與需求，目前正施工興建三座傳統建物，包括男祭司、女巫師及穀倉保種中心，今日也特別舉行施工祈福儀式。希望透過重建過去老人家們居住的傳統建築與家屋，讓民眾看見過去順應自然的傳統生存智慧，成為後代子孫們學習傳統文化知識和培育的場域。

此外，卡夫龍安文化園區坐落於歷坵部落，而該部落今年為縣府試辦部落共管計畫之一，透過共管模式，期望族人能結合園區的文化復振目標，以傳統文化管理土地和自然資源的方式，持續維持生活並延續文化，展現部落與自然共生的智慧。

縣府原住民族行政處說明，施雄偉先生長年於斐濟、澳洲及紐西蘭經商，近年回鄉追尋人生最初的夢，一磚一瓦複刻自己印象中的卡夫龍安部落。感謝施先生與縣府共同將該場域推動成為南島文化國際交流園區，促進台東與澳洲、紐西蘭和太平洋地區的原住民族文化、經濟、社會和旅遊產業鼓勵跨域合作與專業知能交流，保存與運用臺灣原住民與南島民族傳統智慧。

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