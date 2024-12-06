台東縣府攜手卡夫龍安文化園區　推動原民文化與南島國際交流

▲台東縣府與排灣族卡夫龍安文化園區簽署合作意向書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴5日代表縣府團隊，與排灣族卡夫龍安文化園區負責人施雄偉先生簽署合作意向書，宣示雙方將攜手推動文化復振與南島文化國際交流的願景。饒慶鈴表示，園區現已是地方重要的文化教育場域，未來雙方合作將以園區為核心基地，推動台東縣成為南島文化與國際間交流的重要樞紐，也為縣內原住民文化發展注入新動能。

活動在排灣族卡夫龍安家族與壢坵部落族人共同歡迎、施工祈福，以及賓茂國中VASA舞團歌謠吟唱表演揭開序幕後舉行，縣長及施雄偉先生並互贈雙方友誼紀念物，饒慶鈴提到，縣府團隊今年4月參訪「排灣族卡夫龍安文化園區」，感佩園區負責人施雄偉先生在個人事業有成後，對於復振排灣族文化，以及積極促進並提升故鄉壢坵部落與周邊經濟發展所做的努力，因此決定與施先生攜手合作，將以「排灣族卡夫龍安文化園區」作為國際交流的合作場域，推動台東縣的南島文化與國際對話接軌。期待在豐富完整的排灣文化建置下，未來成為原民文化復振、國際永續生態旅遊與產業交流的傳習場域，打造縣內國際永續旅遊示範區。

為完整建置並落實推動卡夫龍安南島文化交流園區，縣府整合地方意見與需求，目前正施工興建三座傳統建物，包括男祭司、女巫師及穀倉保種中心，今日也特別舉行施工祈福儀式。希望透過重建過去老人家們居住的傳統建築與家屋，讓民眾看見過去順應自然的傳統生存智慧，成為後代子孫們學習傳統文化知識和培育的場域。

此外，卡夫龍安文化園區坐落於歷坵部落，而該部落今年為縣府試辦部落共管計畫之一，透過共管模式，期望族人能結合園區的文化復振目標，以傳統文化管理土地和自然資源的方式，持續維持生活並延續文化，展現部落與自然共生的智慧。

縣府原住民族行政處說明，施雄偉先生長年於斐濟、澳洲及紐西蘭經商，近年回鄉追尋人生最初的夢，一磚一瓦複刻自己印象中的卡夫龍安部落。感謝施先生與縣府共同將該場域推動成為南島文化國際交流園區，促進台東與澳洲、紐西蘭和太平洋地區的原住民族文化、經濟、社會和旅遊產業鼓勵跨域合作與專業知能交流，保存與運用臺灣原住民與南島民族傳統智慧。