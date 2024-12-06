廢棄車輛報廢回收再利用　切勿占用道路停放

▲廢棄車輛切勿占用道路停放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

廢棄車輛如果占用街道(含停車格)、人行道、騎樓等屬道路範圍的地方，不僅影響市容，也會妨礙民眾通行與停車的權益，台東縣環保局受理民眾陳情及警察機關通報案件外，也主動執行稽查，如經稽查人員判定屬占用道路的廢棄車輛，即於車體明顯處張貼通知書，限期車主7日內清除，逾期未清除，拖吊移置貯存場，經公告1個月仍無人認領者，以廢棄物清除；今年1至11月止，張貼通知書限期清除共計141輛(廢棄汽車81輛、機車55輛、自行車5輛)，呼籲民眾汰換的廢棄車輛應報廢交予回收商，切勿占用道路停放，共同維護市容與公共利益。

台東縣政府表示，推動廢棄車輛的資源回收再利用，一為廢鐵、鋁等材料回收再生，二為方向盤、保險桿、發電機或車燈等堪用零件回收再使用，讓資源進入循環體系發揮效益，保護我們的環境，所以一再呼籲民眾汰換老舊、損壞車輛時，請向監理站辦理報廢，並上「資源回收網-廢車回收一站通」或撥打專線「0800-085-717」查詢合法回收商進行回收，切勿將廢棄車輛占用道路停放，維護臺東的道路整潔美觀，保障民眾通行與停車的公共利益，一起邁向聯合國永續發展目標(SDGs)第11項「永續城鄉」及第12項「責任消費與生產」的目標。

台東縣環保局指出，道路指公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行的地方，依據「台東縣占用道路廢棄車輛執行要點」，廢棄車輛指所有人或其代理人書面放棄的車輛，或車體髒污、銹蝕、破損及外觀上明顯失去原效用的車輛(含事故車、解體車)，如經稽查人員確認屬廢棄車輛占用道路，即於車體明顯處張貼限期車主清除通知書，屆期未清除者，拖吊移置貯存場，經公告1個月無人認領，以廢棄物清除；但如占用道路的車輛不符合判定廢棄車輛者，則屬警察機關查處的權責。

環保局呼籲，廢棄車輛依法報廢回收，不要隨意占用道路停放，一起維護優質的環境，如民眾發現有上述情事，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話089-221999報案，或可透過「占用道路廢車通報系統」(https://recyclecar.moenv.gov.tw/Report/ReportIndex.aspx)、「公害污染陳情網路受理系統」(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP「公害報報」等方式報案。