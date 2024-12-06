梁文傑指「中國台北」沒指責個別陸生　蕭旭岑：霸凌5天全台都知道

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑召開「請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九邀請陸生團來台，但因復旦大學女大生宋思瑤一句「中國台北」引綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分，但陸委會發言人梁文傑表示，沒有指責「個別」學生。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（6日）嗆，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情，怎麼可以霸凌人家5天，卻一副無關的樣子？

針對梁文傑說法，蕭旭岑說，請去問民進黨立委沈伯洋、黃捷、王定宇、吳思瑤，有沒有指名道姓。怎麼可以霸凌女同學5天，梁文傑一副跟他無關的樣子？這是民進黨政客製造對立，如果有違規，陸委會1日就可以取消行程，陸委會從頭到尾都沒有說違規，只有提醒要小心社會反應，沒有違規為什麼要處分？

蕭旭岑轟，梁文傑是為綠營政客掩飾，全民進黨政客霸凌女同學，已經是全台灣都知道的事情，還可以說沒有指名道姓，真的很佩服他們。

另，有媒體問到，梁文傑被問火星人布魯諾（Bruno Mars）來台開演唱會時，也講到「謝謝『中國台灣』」，他說布魯諾是外國人，梁是否有雙標？蕭旭岑說，梁文傑邏輯有問題，因為賴清德的新兩國論把大陸當成外國，那個大陸女同學也應當成外國人，梁文傑邏輯錯亂。

