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高鐵寒假營隊12／6起開搶　網路報名限定1周

▲▼高鐵營隊,列車,維修。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵寒假營隊可參訪維修作業，12月6日開放報名。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

寒假將至，高鐵推出「台灣高鐵2025寒假營隊」，12月6日起到12日開放網路報名，預估將吸引不少學生搶報名，高鐵將以電腦抽籤決定錄取名單，12月16日公告錄取名單。

深受學子喜愛的高鐵營隊即將再次啟動，高鐵公司宣布，「台灣高鐵2025寒假營隊」12月6日起至12月12日止採網路報名，開放對高鐵知識及鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級生報名，可實際走訪高鐵的工作場域，探索發展歷史、營運服務及維修作業。

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同時，高鐵營隊也安排參訪「台灣高鐵探索館」，藉由展出了解台灣及世界鐵路發展歷程，將有機會看到1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。

▲▼高鐵營隊,列車,維修。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵營隊可參訪擬真駕駛艙。（圖／台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵表示，12月13日將以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月16日在活動報名網頁公告錄取名單。
 
高鐵公司指出，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，累計參與人數近5400人，已成為每年寒、暑假的熱門營隊之一；課程豐富充實，兼具知性深度與實地觀察體驗，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，並可與高鐵公司第一線工作同仁分享維護營運安全與服務的經驗心得。

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