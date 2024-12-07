高雄再傳自導自演送辦！「左營龍哥」不管用　男持棒嗆聲下場曝

▲高雄仁武分局將查辦一起自導自演的行車糾紛影片 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網路知名社群《社會事新聞影音》PO一段行車糾紛影片，現在被警方揪出這段影片行車糾紛，還拿出球棒嗆聲的街頭暴力橋段，竟然是自導自演，現在警方決定追究責任，強調「製造假新聞影片，導致社會人心惶惶，此風不可長」。

在網路知名社群《社會事新聞影音》流傳的這段影片，影片說明是「12月6日高雄左營榮總後方，疑行車糾紛男子遭球棒隊攔車，對方嗆跟左營龍哥，後面發現是國小同學」，而仔細看看這段影片內容，是一輛機車騎士跟汽車駕駛有了行車糾紛，騎士打電話報警，而汽車駕駛不滿拿出球棒嗆聲，結果兩人竟然因為有共同好友「左營龍哥」，最後竟相約吃宵夜。

這段影片曝光之後，警方依照影片當中的汽車牌照追查，證實這是一場自導自演的假行車糾紛，仁武分局表示「警方並未接獲民眾報案，影片中騎士致電報案疑為民眾製作短片情節。警方主動釐清當事人身分，確定20歲的黃姓駕駛自稱與朋友拍攝演戲，並非真正行車糾紛」。

不過這樣影片觸動警方敏感神經，因為以「行車糾紛、街頭暴力」當成自導自演的題材，卻未充分說明為「戲劇效果」，因此會讓人心惶恐，高雄市政府警察局長林炎田過往在處理暴力事件，一向非常重視「高雄壓制街頭暴力成效以及堅持每案必破、速破」，所以仁武分局認為這段影片已經涉及違反社維法，將依法送辦。

仁武分局進一步解釋，此案類似今年八月發生在鼓山區，一名老闆娘用衛生棉貼滿保時捷，然後自拍影片宣稱被人惡搞，同樣違反社維法，可處3日拘留以及3萬罰鍰。最後老闆娘被移送，法院判決裁罰3千塊。

另外民眾未經許可在道路演戲拍攝行為，也違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰；另影像中自小客車違規併排停車行為，違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰，警方依規定掣單舉發。