　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄再傳自導自演送辦！「左營龍哥」不管用　男持棒嗆聲下場曝

▲▼高雄仁武分局將查辦一起自導自演的行車糾紛影片 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲高雄仁武分局將查辦一起自導自演的行車糾紛影片 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網路知名社群《社會事新聞影音》PO一段行車糾紛影片，現在被警方揪出這段影片行車糾紛，還拿出球棒嗆聲的街頭暴力橋段，竟然是自導自演，現在警方決定追究責任，強調「製造假新聞影片，導致社會人心惶惶，此風不可長」。

在網路知名社群《社會事新聞影音》流傳的這段影片，影片說明是「12月6日高雄左營榮總後方，疑行車糾紛男子遭球棒隊攔車，對方嗆跟左營龍哥，後面發現是國小同學」，而仔細看看這段影片內容，是一輛機車騎士跟汽車駕駛有了行車糾紛，騎士打電話報警，而汽車駕駛不滿拿出球棒嗆聲，結果兩人竟然因為有共同好友「左營龍哥」，最後竟相約吃宵夜。

這段影片曝光之後，警方依照影片當中的汽車牌照追查，證實這是一場自導自演的假行車糾紛，仁武分局表示「警方並未接獲民眾報案，影片中騎士致電報案疑為民眾製作短片情節。警方主動釐清當事人身分，確定20歲的黃姓駕駛自稱與朋友拍攝演戲，並非真正行車糾紛」。

▲▼高雄仁武分局將查辦一起自導自演的行車糾紛影片 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

不過這樣影片觸動警方敏感神經，因為以「行車糾紛、街頭暴力」當成自導自演的題材，卻未充分說明為「戲劇效果」，因此會讓人心惶恐，高雄市政府警察局長林炎田過往在處理暴力事件，一向非常重視「高雄壓制街頭暴力成效以及堅持每案必破、速破」，所以仁武分局認為這段影片已經涉及違反社維法，將依法送辦。

仁武分局進一步解釋，此案類似今年八月發生在鼓山區，一名老闆娘用衛生棉貼滿保時捷，然後自拍影片宣稱被人惡搞，同樣違反社維法，可處3日拘留以及3萬罰鍰。最後老闆娘被移送，法院判決裁罰3千塊。

另外民眾未經許可在道路演戲拍攝行為，也違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰；另影像中自小客車違規併排停車行為，違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰，警方依規定掣單舉發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」
西門町美食再少一家　47年老字號悄歇業
還在等「雙J合體」？周杰倫剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝
梁朝偉「15歲輟學」　62歲連拿兩個博士學位
%%老闆生子！台南女員工上位「變2家公司老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

菲律賓漁工海上作業「腎臟劇痛」　海巡千里緊急救援

高雄再傳自導自演送辦！「左營龍哥」不管用　男持棒嗆聲下場曝

雲林男田間小路燒塑膠帆布！惡臭瞬間瀰漫　民眾氣炸：我要檢舉他

妻被性騷擾！莽夫變態招報復　逼用生殖器當鍋鏟「翻面煎蛋」

竹南草叢突起火！濃煙竄天大火狂竄　竟是無聊男打火機燒草

扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

快訊／前一秒還說話！高雄男暈倒超商「無呼吸心跳」送醫搶救

燈沒亮就左轉「猛撞微電車」零件噴飛...畫面曝　騎士顱內出血

人妻挨告當詐團人頭戶　一查反轉！她踩中雙重陷阱被騙10萬

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

菲律賓漁工海上作業「腎臟劇痛」　海巡千里緊急救援

高雄再傳自導自演送辦！「左營龍哥」不管用　男持棒嗆聲下場曝

雲林男田間小路燒塑膠帆布！惡臭瞬間瀰漫　民眾氣炸：我要檢舉他

妻被性騷擾！莽夫變態招報復　逼用生殖器當鍋鏟「翻面煎蛋」

竹南草叢突起火！濃煙竄天大火狂竄　竟是無聊男打火機燒草

扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

快訊／前一秒還說話！高雄男暈倒超商「無呼吸心跳」送醫搶救

燈沒亮就左轉「猛撞微電車」零件噴飛...畫面曝　騎士顱內出血

人妻挨告當詐團人頭戶　一查反轉！她踩中雙重陷阱被騙10萬

台鐵攜手KATO「鐵道模型夢想樂園」開幕　民眾排隊搶體驗

玩皮你比不過BOTTEGA VENETA　傳Matthieu Blazy將接下CHANEL創意總監

中山美穗遭疑喝酒後泡澡出意外！　解剖查死因需2天…葬禮進度曝

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

獨／樂天前領隊有新工作了！他親曝「地表最正啦啦隊」未來動向

蘇黎世郊區舊城漫遊！開箱萊茵河神秘堡壘　街上古老凸窗爭奇鬥艷

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

餐廳年營收10億！ 「餐飲大亨」阿緯爆被妻弄痛失經營權

雪碧整形上癮「恐怖現況曝光」！　後遺症超崩潰：眼睛閉不起來

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

高雄玉蘭花婆婆當街被兒毆！畫面惹網怒

陳梅慧國道6車夾撞亡！Cheap指疑點重重：寧願相信是意外

角頭郝廣民車禍瞬間曝　連撞2車衝30m才停下

獨／陳梅慧未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」遇死劫

彰化鐵皮工廠陷火海！22車47人忙搶救

浪犬闖入咬馬　愛狗女遭圍剿怒告黃偉哲

洗錢案害命陳梅慧？　2關鍵疑點待查

新北女騎士碰撞紅牌重機　滿臉血失去呼吸心跳

「受不了台灣氣候」拒當兵　男下場曝

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

更多熱門

相關新聞

樂天前領隊有新工作了「地表最正啦啦隊」動向曝

樂天前領隊有新工作了「地表最正啦啦隊」動向曝

中職台灣樂天棒球隊前領隊浦韋青，去年遭告發夥同部屬私接樂天女孩商演牟利，今年初檢廉搜索，2月初浦被以違反工作規則解僱，不服提起確認僱傭關係存在，一審判決確定僱傭關係存在！而沉寂了一段時間之後，浦韋青有新工作了，他擔任國內一家知名手機周邊廠商的顧問，同時也為拍攝短影音，宣告復出。

小國也可世界冠軍！連鎖補教助講外文

小國也可世界冠軍！連鎖補教助講外文

LIVE／OPEN!大氣球遊行　台灣隊英雄來了

LIVE／OPEN!大氣球遊行　台灣隊英雄來了

即／高雄男倒超商　命危送醫搶救！

即／高雄男倒超商　命危送醫搶救！

高雄玉蘭花嬤當街被醉兒毆　社工曾協助安置被拒

高雄玉蘭花嬤當街被醉兒毆　社工曾協助安置被拒

關鍵字：

高雄仁武行車糾紛榮總影片龍哥左營社維法謠言

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面