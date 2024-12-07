玉蘭花嬤當街被醉兒狂毆　不是第1次！社會局曾助安置被拒

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名71歲黃姓婦人經常在三民區賣玉蘭花，不少高雄人都曾目睹過，婦人的兒子常對她大聲辱罵，昨(6日)婦人的兒子酒後討錢不成，竟當街踹婦人的頭部，民眾氣得報警處理。社會局表示，曾協助安置婦人但遭拒，社工會協助婦人驗傷再談安置安排，衛生局也協助兒子住院，警方將聲請暫時保護令，防治兒子再次出現暴力行為。

有網友昨日在社群threads發文，影片內容錄下自由路、同盟路口賣玉蘭花阿婆的「家事日常」，畫面中錄下，穿著綠色格子外套的男子情緒激動，和路人大聲叫囂，而瘦弱的婆婆被另一名熱心騎士攙扶著。另有網友錄下另一角度，男子狂踹婆婆的頭部，婆婆接連被攻擊倒在地上，可見男子下手不輕，影片曝光後，網友拳頭都硬了。

▲▼玉蘭花婆婆當街被兒子毒打，民眾路過後氣得下車阻止。（圖／threads／吉娃娃大統領提供）

社會局表示，黃姓婦人不是第一次被通報家暴，因黃婦生活習慣、經濟問題，被兒子口語謾罵，例如勸戴安全帽、不回家住、罰單等。近一年被通報5次，前4次為口語謾罵，這次是肢體暴力。

社會局說明，經通報後，市府結合衛政、民政、警政及社政關懷與共訪，社工陪同就醫、不定期提供物資、急難紓困、協助醫療費用等，曾安排租屋或安置都被婦人拒絕。

社會局指出，本次事件，社工會協助婦人驗傷後再談安置安排，衛政單位已協助婦人的兒子收受住院，警方將依職權聲請暫時保護令。社會局後續向法院爭取核發加害人處遇計畫，以穩定兒子的身心狀況，防治他的暴力行為。

▲警消到場後，黃男表示身體不舒服，被送往醫院救治。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在6日下午3點30分，警消接獲民眾報案，指出三民區自由一路、同盟一路口發生糾紛，一名男子疑似酒醉鬧事，當街毆打母親。員警到場後，雙方雖沒有再發生糾紛，但男子喝醉情緒激動，員警將他壓制在地制止激烈行為。男子隨後表示，感覺身體不舒服，警消便協助他就醫。

警方指出，37歲黃姓男子與71歲黃姓婦人是母子關係，黃男因酒後向母親索討金錢，黃姓婦人不願交付，黃男便徒手對母親施暴。黃婦表示，不需聲請保護令，也不願提出傷害告訴。