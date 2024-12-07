　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲中國經濟面臨多重挑戰。（圖／CFP）

文／中央社台北7日電

歲末之際，中國官媒連發多篇文章談論中國經濟情勢，包含經濟成長、擴大內需等。最新一篇文章聚焦在政府債務問題，強調政府仍有舉債空間、財政赤字率目標也有高於3%的空間。

新華社於6日晚間發布最新經濟評論文章，主軸圍繞地方政府債務與中央的財政政策，強調在日前北京宣布了規模達到人民幣12兆元（下同，約新台幣54兆元）的化債政策後，各省地方政府再融資專項債券發行速度加快，顯示政策正在落實，「這系列的政策幫助地方政府解決短期的燃眉之急，也顯示著眼長遠，體現了中國化債思路的根本轉變」。

這篇文章強調，以前的化債政策側重應急，發現一起風險事件處理一起，由於金融市場具有傳導效應，一個小的風險事件容易引發更大的擔憂，不利於債務問題的整體解決。這次化債則是藉由整體系統性安排，彰顯主動性，地方需消化的隱性債務總額從14.3兆元大幅降至2.3兆元，「體現了實事求是、不避問題的積極應對態度」。

▲人民幣。（圖／CFP）

文中也引提及，在2023年年末時，中國政府債務總額為85兆元，其中國債30兆元、地方政府法定債務40.7兆元、隱性債務14.3兆元，政府負債率為67.5%，大幅低於七大工業國組織（G7）的平均政府負債率123.4%；同時，財政赤字率的目標大多低於3%，明顯低於其他全球主要經濟體。

中國政府槓桿率明顯低於主要經濟體和新興市場國家，中央財政有較大的舉債和提升財政赤字率空間，「政府適度舉債發展經濟，是國際通行做法。也就是說，債務不是魔鬼，沒必要談債色變」。

文中也提及，後續一系列更加積極的政策已經在緊鑼密鼓策劃，包含積極利用可提升的赤字率空間、擴大專項債券發行規模、繼續發行超長期特別國債，加大力度支持「兩新」規模（設備更新、以舊換新），加強中央對地方的轉移支付規模等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」
西門町美食再少一家　47年老字號悄歇業
還在等「雙J合體」？周杰倫剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝
梁朝偉「15歲輟學」　62歲連拿兩個博士學位
%%老闆生子！台南女員工上位「變2家公司老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

台鐵攜手KATO「鐵道模型夢想樂園」開幕　民眾排隊搶體驗

玩皮你比不過BOTTEGA VENETA　傳Matthieu Blazy將接下CHANEL創意總監

中山美穗遭疑喝酒後泡澡出意外！　解剖查死因需2天…葬禮進度曝

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

獨／樂天前領隊有新工作了！他親曝「地表最正啦啦隊」未來動向

蘇黎世郊區舊城漫遊！開箱萊茵河神秘堡壘　街上古老凸窗爭奇鬥艷

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

餐廳年營收10億！ 「餐飲大亨」阿緯爆被妻弄痛失經營權

雪碧整形上癮「恐怖現況曝光」！　後遺症超崩潰：眼睛閉不起來

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

大陸熱門新聞

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒被熱湯澆淋

陸國台辦稱「中國台北隊」沒問題　陸委會反擊

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈

侶動漫商場活春宮　陸網：被蛇咬？

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

女網紅模仿吳艷妮直播　打賞就單手指天

更多熱門

相關新聞

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

新華社旗下經濟參考報2名記者14日在安徽採訪高鐵工程偷工減料被打後，當地警方昨夜通報，工地5名違法人員已分別被行政拘留7至13日不等；而負責施工、屬中國國企的中鐵七局更宣布將這5人就地免職。

被打記者王文志硬背景 洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

被打記者王文志硬背景 洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打 網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打 網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

陸媒「盯梢」案完成行政調查！全否認指控

陸媒「盯梢」案完成行政調查！全否認指控

吳子嘉提告「新華社記者」！全場讚：這招妙

吳子嘉提告「新華社記者」！全場讚：這招妙

關鍵字：

新華社負債率舉債空間

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面