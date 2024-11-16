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新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

▲《新華社》資深記者「暗訪」央企中鐵七局鐵路建設工程時被打。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲《新華社》資深記者「暗訪」央企中鐵七局鐵路建設工程時被打。（圖／翻攝瀟湘晨報）

文／中央社

新華社旗下經濟參考報2名記者14日在安徽採訪高鐵工程偷工減料被打後，當地警方昨夜通報，工地5名違法人員已分別被行政拘留7至13日不等；而負責施工、屬中國國企的中鐵七局更宣布將這5人就地免職。

綜合封面新聞等媒體報導，安徽省定遠縣公安局15日深夜通報，全案發生在14日下午3時49分，地點是合新高鐵中鐵七局項目部施工現場。經員警前往調查，王某某、程某某（經濟參考報記者王文志、程子龍）被該項目部有關人員搶奪手機，並限制人身自由，致王某某右手掌根部「輕微傷」。

通報指出，目前該項目部5名違法人員已被公安機關依據治安管理處罰法，分別處以行政拘留13日、13日、12日、10日及7日。但通報並未提及5名違法人員的姓名及職銜。

通報發布後，中鐵七局集團有限公司當夜發表聲明，指該公司對受傷記者深表歉意，堅決服從定遠縣公安局對5名違法人員的處理決定。

聲明表示，經研究決定，該公司對項目分部經理王某、副經理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。該公司並已啟動內部究責程序，依法、依規嚴肅處理。

這項聲明指出，該公司將「深刻反思暴露出來的問題，舉一反三，堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益，衷心感謝社會各界的關切和監督」。

隸屬新華社的經濟參考報調查記者王文志、程子龍，日前經調查採訪後，揭露合新高鐵工程在建材使用上涉及「以次充好」，以不符規定的仿冒品充當合規建材，報導並在12日正式刊出。

報導刊出後，王、程二人14日下午再度前往安徽省定遠縣境內的合新高鐵工地試圖追蹤採訪，卻遭承包商中鐵七局現場人員毆打，一度限制人身自由。衝突中，二人的手機不但被搶奪，王文志的右手更受傷流血。整起事件隨即迅速傳開，引起熱議。中國記協當晚表態，將維護記者正當採訪合法權益。

據中國媒體報導，被中鐵七局人員毆打的王文志，現任經濟參考報「社經參調查報導室」主任，擁有18年的調查報導資歷，曾揭發多起中國社會弊端，其中包括踢爆總部設在境外、但在中國擁有綿密經營網的「太陽城」網路賭博平台，間接導致澳門籍幕後老闆「洗米華」被捕。

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