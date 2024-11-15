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大陸 大陸焦點 特派現場

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打　網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華社》旗下《經濟參考報》資深記者王文志與同事近日為揭弊大陸央企中鐵七局工程「偷工減料」，在暗訪過程中雙雙遭到攻擊，除手機被奪走，人身自由一度被控制，王文志右手掌也受傷流血。中鐵七局集團有限公司昨（14）日晚間聲明稱，配合警方全面調查，「堅決維護記者輿論監督的合法權益。」

▲《新華社》資深記者「暗訪」央企中鐵七局鐵路建設工程時被打。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲《新華社》資深記者「暗訪」央企中鐵七局鐵路建設工程時被打。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

《瀟湘晨報》報導，事件發生後，中鐵七局安全隱患排查舉報電話負責人于先生稱，「事件可能是下面的農民工（所為）」，他還表示，「不管是哪裡的記者，都不能夠被襲擊。」後半句表態顯然無誤，但所謂「可能是農民工所為」說法，顯然難讓人信服。

據了解，《經濟參考報》12日刊發《彈性墊層「一割就開」，合新鐵路建設材料「以次充好」存安全隱患》的調查報導，揭弊合新鐵路（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」置換成不合鐵路業內標準的「再生膠仿製品」，引起外界關注。

▲《新華社》資深記者「暗訪」央企中鐵七局鐵路建設工程時被打。（圖／翻攝瀟湘晨報）

王文志和同事程子龍在報導發出後，14日再次回到位於合肥的施工現場，欲進行「暗訪」調查，沒想到，一名身穿西裝外套的現場工作人員帶著部分工人將記者攔下並出現強搶手機，拉扯打人的行為，最後還想控制記者的行動。

這名穿西裝的工作人員表示，「我逮到人了，逮到現場了，我會讓你走嗎？」事發後，于先生則澄清，「不要用襲擊，實際上可能有點小摩擦，農民工有時也搞不清楚，對不對？」

事件在微博傳開後，有民眾深挖王文志的背景，直呼央企這次是踩到鐵板了。據了解，王文志是一名擁有22年採訪資歷的資深記者，現為《經濟參考報》社經參調查報導室主任，生涯中，一共獲得過8次大陸最高榮譽的中國新聞獎。

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