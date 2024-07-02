傳中共介入政論節目　吳子嘉提告「新華社記者」！全場讚：這招妙

▲吳子嘉提告《新華社》記者趙博，並且聲請邱垂正、沈伯洋當證人。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

日前有消息傳出，大陸官媒《新華社》的記者趙博，在我國某政論節目的錄影棚盯哨，掀起了大量討論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日委託律師，對趙博提告，並將聲請傳喚陸委會副主委邱垂正、民進黨立委沈伯洋當證人，消息曝光後立即受到討論。

媒體人張禹宣2日轉發了吳子嘉的律師函，內容提及有資深媒體人向《自由時報》爆料，國內某電視台製播的政論節目，主題、談話腳本都有《新華社》駐台記者趙博高度參與，且趙博還在錄影棚盯哨，確認是否有達國台辦的要求、發揮「以台制台」的效果。

▲吳子嘉提告《新華社》記者趙博，並且聲請邱垂正、沈伯洋當證人。（資料照／記者黃克翔攝）



經過查詢後，確認趙博是大陸地區的人民，且是《新華社》駐台記者，並非我國人民，這些行為涉嫌壓制在場所有人員之意思自主，構成脅迫行為。

且報載稱「所製播之節目係配合國台辦而為，並且須發揮『以台制台』效果」，這部分則涉嫌顛覆我國政府之內亂罪，吳子嘉基於國民捍衛國家主權之必要，因此委託律師提告。此外，吳子嘉的告發狀當中，還聲請傳喚撰稿的記者、陸委會副主委邱垂正及立委沈伯洋等人當證人。

消息曝光後立即受到討論，不少人稱讚吳子嘉這招相當精妙，「記得找民進黨法律專家沈伯洋出庭作證」、「一定要告個水落石出」、「吳董真的是有Guts，叫小賀」、「告得好！謝謝吳董仗義直言、撥亂反正！」