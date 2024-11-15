被打記者王文志硬背景　洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

▲《新華社》旗下《經濟參考報》調查室主任王文志。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

《新華社》旗下《經濟參考報》資深記者王文志昨（14）日在揭弊暗訪時被現場工作人員襲擊，震驚大陸輿論圈。據了解，王文志現為《經濟參考報》社經參調查報導室主任，22年記者生涯中，有18年在第一線進行調查報導，在「調查報導」盛行的年代，佔有重要的一席之地，同時，他也因此履獲新聞獎，有「硬漢記者」的封號。

▲王文志在大陸央企中鐵七局鐵路建設工程採訪時遭襲擊。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《極目新聞》報導，知情人士稱，王文志與程子龍11月14日再赴當地跟蹤調查。然而，就在採訪過程中，遭到多名人員的圍攻，記者手機被搶，王文志被打傷。

根據《中國記協網》資訊顯示，王文志2005年起到新華社《經濟參考報》擔任記者。多年來採寫上百篇調查報導作品，對社會產生重大影響。2020年12月，王文志因「用調查性報導維護社會公平正義」，被全國普法辦、司法部和中央廣播電視總台評為「2020年度法治人物」。

▲澳門賭王「洗米華」周焯華。（圖／CFP）

2020年11月，外界稱為「洗米華」的賭博大亨周焯華被溫州市檢察機關依法逮捕，「地下網路賭博」事業在大陸受到重創，背後就有王文志的影子。

周焯華控制的「太陽城網路賭博平台」每年在大陸吸納巨額賭資並藉由地下錢莊流向境外，王文志曾隨大陸多名賭客潛入太陽城公司在菲律賓、澳門等地經營的賭場，進行追蹤報導，期間曾被周焯華發現，還透過過多種管道對王文志進行人身威脅。

王文志經過兩個多月的「暗訪」調查，採寫初《特大國際網絡（網路）賭博平台滲透國內》的報導，迫使大陸公安部重視跨境網路犯罪的情況，進而一舉將太陽城網路賭博平台搗毀，並揪出其大陸境內股東級代理199人，賭博代理12000餘人。

此外，王文志也曾隱姓埋名、喬裝打扮，三赴海拔4200公尺的祁連山南麓木里礦區，在戒備森嚴的環境裡，挑戰身心極限進行暗訪。經過長達兩年多調查，一篇名為《青海「隱形首富」：祁連山非法採煤獲利百億至今未停》的報導公諸於眾。

該篇報導導致青海省副省長文國棟主動投案，另有19名嚴重違紀違法的縣處級以上幹部被立案查處，青海「隱形富豪」馬少偉等人被繩之以法。

王文志曾表示，精品的調查報導是跑出來的，是深入實際、深入基層調查研究的結果，總是在辦公室裡打打電話，或靠看看文件、靠採訪專家、在網上拼湊，是很難做出有影響力的監督報導。