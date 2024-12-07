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被爆跟中共黨媒合作「社長脫口叫他」！鍾明軒回應喊：要多瘋

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲社長脫口，要請人聯絡鍾明軒。（圖／翻攝自YT／攝徒日記Fun TV）

記者鄺郁庭／綜合報導

YTR八炯以針砭大陸時事走紅，經營頻道「攝徒日記Fun TV」已有百萬訂閱，近日他發布新片，片中致電中共黨媒《海峽導報》的社長，沒想到對話中，對方竟脫口說要聯絡網紅鍾明軒，掀起網上一片議論。稍早，鍾明軒在Threads回應此事，「我的旅遊影片就是自己掏錢拍的。結果現在有人完全不講求證據，隨便往我頭上扣帽子？這世界到底要多瘋？」

鍾明軒今年曾多次到中國拍片，坦言實地造訪後對於中國頗有好感。之後網紅波特王鑿則爆料，中國政府有招攬台灣網紅赴中國拍片，全程機加酒免費。當時，鍾明軒遭網友質疑收錢大外宣，但他回應指出，選擇去當地並非收錢，如果有人依然這樣認為，那他認為這些人就是自卑的人

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不過，八炯6日上傳新片，影片中分別和中國統戰部官員、《海峽導報》社長通話。其中，和《海峽導報》社長通話時，對方表示如果想到中國發展，可以幫忙介紹到台辦，要按照原來的路繼續往下走也是可以的。

社長不僅喊話「你回來唄！反正你需要什麼資源，我都幫你」，最後突然提到一個人名，「我找他去聯絡鍾明軒」。聽到鍾明軒被點名，不少網友紛紛傻眼留言，「被爆出來了」、「抓到了齁～」、「超好笑，紙包不住火」、「出來打球！」

對此，鍾明軒7日在Threads上發文，看到網友爆料海峽報社社長會親自致電他進行統戰，可他已經特地把勿擾模式關掉了，根本就沒接到電話，還笑「該不會是忘記前面要+886？」

鍾明軒稱，「身為兩岸（免費）共享的中華美人之宣傳大使」，這身份聽起來好像很高端，但實際上，旅遊影片就是自己掏錢拍的。他忍不住抱怨，現在有人完全不講求證據，隨便往他頭上扣帽子？「這世界到底要多瘋？」文末強調，他還是老話一句，「這世界上要是沒有低質感的人存在，高質感的人要怎麼知道他叫做高質感？」

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