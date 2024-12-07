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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸生團「中國台北隊」爭議持續延燒，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。國民黨多名立委6日召開記者會，稱陸委會若處分馬英九基金會，等同於「兩岸交流戒嚴」，國台辦也跳出來批評陸委會。對此，民進黨團6日受訪時表示，台灣是法治國家，陸委會後續處理是針對馬辦，不會針對任何一位訪團學生，他們是中國人士，台灣法規針對馬辦，尊重陸委會依法必要作為。

上海復旦大學學生宋思瑤日前參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發爭議。陸委會也指出該起事件違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條第一項的各個條款。

對此爭議，民進黨團幹事長吳思瑤表示，台灣是法治國家，依循兩岸條例核准也歡迎各項交流，馬英九基金會安排的陸生團也是經審查後同意，只是交流過程中確實發生安排失當、發言失當的失序行為，引起社會撻伐，因為陸生諸多發言再再傷害台灣情感、更錯置台灣主權觀念，陸委會依法處理，黨團尊重。

吳思瑤指出，主辦方是馬英九基金會，陸委會後續處理是針對馬辦，不會針對任何一位訪團學生，他們是中國人士，台灣法規針對馬辦，尊重陸委會依法必要作為。

依照陸委會相關規定，未來邀請單位可能遭禁半年到5年行政處置，陸委會發言人梁文傑指出，將會邀集相關單位做出決定，按照相關行政程序來查處，近期很快有結果。梁也強調，該起事件沒有指責個別學生，認為是馬英九基金會沒有處理好，造成社會對立。

針對陸生團使用「中國台北」用語，國台辦發言人朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。「中國台北隊」的用語沒有任何問題。

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