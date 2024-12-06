陸委會：兩岸交流的團體很多　不會因為哪個受罰就「交流戒嚴」

▲陸生團赴清大參訪，遭遇抗議人潮。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸生團「中國台北隊」爭議持續延燒，國民黨多名立委6日召開記者會，稱陸委會若處分邀請陸生團的馬英九基金會，等同於「兩岸交流戒嚴」。對此，陸委會下午回應，從事兩岸交流的團體很多，不會因為哪個團體「受到依法進行必要行政程序監督」，就說成是「交流戒嚴」。

陸委會表示，自疫情結束之後，兩岸各類型交流活動非常頻繁，只要能促進兩岸對等尊嚴相互尊重、健康有序良性互動，政府都正面看待，並支持協助，「但若涉及矮化，引發社會對立衝突，台灣人民不會接受，更違背交流本意。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，我國是民主法治社會，為維護兩岸交流符合規範並健康有序地進行，每一個從事兩岸交流活動的邀請單位都要依法負起責任，除了不能有違法違規情事之外，也要注意不得從事無關交流活動的政治宣傳，特別是激化矛盾，造成台灣社會內部對立。

陸委會強調，身為兩岸政策主管機關，陸委會必須對邀請單位盡到監督責任，「台灣從事兩岸交流的團體非常多，絕不會因為哪個團體受到依法進行必要行政程序監督，就說成是『交流戒嚴』。」

陸委會還說，「本案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。」

▼國民黨立委召開記者會，反對處分馬英九基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

