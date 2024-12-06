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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝雙城論壇北市府會簽「切結書」　林奕華：行程都會向陸委會報准

▲台北市副市長林奕華。（資料照／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長林奕華。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市與上海市的雙城論壇即將登場，然而，針對陸生交流團訪台所衍生出的風波，是否會影響到接下來的雙城交流？對此，北市副市長林奕華今（6日）在廣播節目表示，按慣例陸委會應該會要求簽切結書，包括訪團要「低調」還有「對等」，過去也曾要求不受訪，行程則都會向陸委會報准。

林奕華在中廣節目《千秋萬事》中指出，北市府這次送出上海團102人名單給陸委會審查，由副市長華源率團來台北，去年雙城論壇，蔣萬安市長去上海時，也是華源全程陪同，他是最年輕的一位副市長，對台灣最了解，另外，成員中，因為是政府對政府，很多是分論壇政府人員、學者專家。

此外，林奕華透露，事實上，最近北市府的活動向陸委會報准，都非常順利，像台北燈節上海都有派人過來，今年雙城論壇在台北辦，之前也有踩線團來，陸委會都有核准，也順利進行。

至於，這次的雙城論壇，林奕華則強調，希望和陸委會保持暢通的溝通，主持人王淺秋進一步追問，這次陸生來，一開始有規定不能受訪？林奕華回應，這次雙城論壇不知道，但之前有說不能受訪，且每團的核准都不一樣。

林奕華接著說明，市府各單位要簽「切結書」、要低調，所有行程要寫上申請行程上，如果要去一個觀光景點，就要寫上行程上，林奕華也說，這次內容大部分是像之前一樣。

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