國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

近日馬英九陸生團成員口出「中國台北隊」引發熱議，陸委會出面稱此不妥，並將進行調查。大陸國台辦今（6）日晚間批評綠營對該學生進行網路霸凌，並指兩岸同屬一個中國，「中國台北隊」的用語「沒有任何問題」。

馬英九基金會日前率陸生前往台中洲際棒球場體驗棒球，陸生宋思瑤當場說出祝「中國台北隊」獲得世界冠軍，引發綠營猛烈攻擊。陸委會對此表示，使用「中國台北隊」是不妥當的發言，後續將行政調查，可能會要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體抵台交流。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮發布「答記者問」稱，民進黨當局夥同特定媒體、網軍對大陸高校師生赴台訪問團成員祝賀「中國台北隊」進行網路霸凌，台灣民眾普遍表達憤怒和不齒。「我們予以強烈譴責。」

朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。「中國台北隊」的用語沒有任何問題。

朱鳳蓮批評，民進黨當局大張旗鼓藉機恐嚇開展兩岸交流的有關機構，企圖製造「綠色恐怖」，充分暴露其堅持「台獨」立場、煽動兩岸對立對抗的本性。

朱鳳蓮反問，「他們這樣惡意阻撓兩岸交流合作，究竟是在害怕什麼？兩岸民眾都看得很清楚，他們在害怕兩岸同胞走近走親、結交情誼，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況和大陸同胞的真誠友善，害怕精心編造的謊言被戳穿，害怕「抗中牌」失靈。」

朱鳳蓮說，「正告民進黨當局，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意，任何阻撓破壞兩岸交流合作的圖謀終將失敗。」