陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

▲ 陸委會發言人梁文傑昨指出，該起事件後續行政處置很快有結果。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台參訪，因成員講出「中國台北」引發爭議。大陸國台辦昨6日晚間痛批民進黨對該學生網路霸凌，並強調使用「中國台北」用語沒有任何問題。陸委會稍早則再次重申，陸方試圖抹去中華民國存在，司馬昭之心人盡皆知。

針對陸生團使用「中國台北」用語，國台辦發言人朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。「中國台北隊」的用語沒有任何問題。

對此，陸委會又回應，「陸方試圖干涉我方內政，抹去中華民國的存在，司馬昭之心人盡皆知。話說越多，只會越曝露其意圖。這些企圖不會得逞。」

上海復旦大學學生宋思瑤日前參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發外界兩面論戰。陸委會也指出該起事件違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條第一項的各個條款。

依照陸委會相關規定，未來邀請單位可能遭禁半年到5年行政處置，陸委會發言人梁文傑昨也指出，將會邀集相關單位做出決定，按照相關行政程序來查處，近期很快有結果。

梁文傑也強調，該起事件沒有指責個別學生，認為是馬英九基金會沒有處理好，造成社會對立。

另外，賴清德總統出訪時過境美國夏威夷、關島，並於6日傍晚返國，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨6日傍晚發出答記者問，強調「絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整」。

對此，陸委會稍早指出，賴清德總统出訪我國邦交國，不容中共說三道四，不管中共如何恐嚇威脅，政府必將持續追求中華民國的存在與繁榮。