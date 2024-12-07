陳梅慧自學反詐「曾救援柬埔寨豬仔」　他曝貢獻：台灣社會配不上

記者黃翊婷／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡，引發社會大眾關注。全球反詐騙組織成員Sammy感嘆，陳梅慧除了幫忙檢警調查詐團金流，也曾在柬埔寨豬仔事件中出手協助，出錢讓受害者回家，甚至幫助輔導他們重新回歸社會，「可惜的是，台灣社會配不上她。」

▲陳梅慧幫忙檢警調查詐團金流，卻在4日凌晨車禍身亡。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

台中地檢署先前偵辦虛擬貨幣「阿福錢包」詐騙洗錢330億元案時，曾在嫌犯的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，經追查懷疑是陳梅慧的男友刑事局科偵隊偵查員謝男，將相關資料交給陳女分析。謝、陳2人捲入洩密案被列為被告，卻在完成檢方複訊之後，在回程途中於國道一號遭後方車輛追撞，導致陳女重傷身亡、謝男受傷無生命危險。

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▲事故車輛嚴重毀損。（圖／記者黃宥寧攝）

陳梅慧車禍死亡的事情引發社會大眾關注，甚至傳出許多陰謀論，聲稱她之所以遇上死劫，可能與黑道詐團有關。全球反詐騙組織成員Sammy在PTT發文感嘆，陳梅慧不僅幫助檢警查詐團金流，也幫助過柬埔寨豬仔案件中的受害者，出錢讓他們回來，還協助輔導重新回歸社會。

Sammy聲稱，當檢警因為不懂虛擬貨幣，無法追回受害者的財物損失時，陳梅慧自學2年考證幫忙，以實際行動證明虛幣詐騙案是可以偵破的，「台灣的公務體系，誰能做到這樣」、「可惜的是，台灣社會配不上她」。

其他網友們也紛紛留言表示，「台灣社會真的對不起她」、「好人不長命唉」、「這句話實在真實到令人鼻酸啊」、「虛擬貨幣真的水很深啦，她這樣真夠勇敢」、「願真相水落石出」。

不過，對於外界的各種風聲，檢方表示，案件目前正在積極偵辦中，務求徹底查明事實，請外界勿以訛傳訛，尊重司法程序，避免散播不實訊息，以確保偵查順利進行、還原案件真相，「本署調查完畢後，將儘速向社會大眾說明案件經過」。