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330億「阿福錢包」洗錢案害命陳梅慧？　2關鍵疑點待查

記者黃翊婷／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡一案，外界傳聞可能與黑道詐團有關，進而出現許多陰謀論，質疑死因不單純。台中地檢署先前偵辦虛擬貨幣「阿福錢包」詐騙洗錢330億元案件時，曾在嫌犯的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，經追查懷疑是陳梅慧的男友刑事局科偵隊偵查員謝男，將相關資料交給陳女分析，但資料為何外流、謝男請女友協助是否符合程序，一切仍有待檢方調查釐清。

▲▼ 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧在追撞事故中身亡。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

「阿福錢包」是虛擬貨幣王牌交易所開發的App，林姓嫌犯等3人組成詐騙集團，利用阿福錢包App從事虛擬貨幣線下場外交易，再與假投資詐團合作，誘騙民眾投資泰達幣，涉及洗錢330億元。林嫌等人在今年9月被檢方依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，向法院聲押獲准。

然而，檢方在調查此案時，發現嫌犯的雲端資料夾中，有數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，進一步追查，懷疑是刑事局科偵隊偵查員謝男將相關資料交給女友陳梅慧分析、凍結，因此在本月3日將謝男、陳女以及另外2人列為被告，經複訊之後，謝男以3萬元交保，其餘人等請回。

▲▼ 租賃車無煞車撞高速Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血。（圖／民眾提供）

▲事故現場到處都是散落的零件。（圖／民眾提供）

謝男、陳女離開台中地檢署時，已經是4日凌晨1時許，他們搭乘Uber返回台北，途中行經國道一號77.7公里處（新竹段），卻遭後方車輛追撞，導致陳女重傷身亡、謝男受傷無生命危險。

消息傳開之後，外界傳聞陳女遇上車禍可能與黑道詐團有關，因為她協助檢警查扣不少犯罪所得的虛擬貨幣，光是一組詐團就查扣93億元，損害不法分子的利益，因而遭盯上，甚至一度傳出事故車輛的行車記錄器「被消失」的風聲。

▲▼ 陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲事故車輛的車頭幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌攝）

不過，對於各界盛傳的陰謀論，新竹地檢署表示，檢察官正在積極偵辦，務求徹底查明事實，請外界勿以訛傳訛，尊重司法程序，避免散播不實訊息，以確保偵查順利進行、還原案件真相，「本署調查完畢後，將儘速向社會大眾說明案件經過」。

至於被害人警詢筆錄為何會流入詐團嫌犯手中，以及謝男請陳女協助分析相關資料是否有呈報給長官並獲得批准，仍有待檢方進一步調查釐清。

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