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陳梅慧離奇遭國道6車夾撞亡！Cheap指疑點重重：我寧願相信是意外

記者柯沛辰／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧是民間人士，因協助刑事局偵查員謝姓男友調查洗錢案，雙雙被台中地檢署傳喚是否涉及洩密。不料，2人搭車北返途中，在國道1號湖口路段遭遇離奇車禍，加上疑點重重，讓外界懷疑內情不單純，連百萬網紅Cheap也坦言「我寧願相信只是起意外，要不然實在太恐怖了」。

Cheap在臉書發文表示，陳梅慧專門調查虛擬貨幣詐騙，曾協助調查創意私房，前幾天因洩密案去台中做筆錄，不料北返路上，半夜三點在國道被6車夾撞身亡，整件事疑點重重。

Cheap指出，他也常半夜開高速公路，但從沒看過回堵情況，而且平常一些雞毛蒜皮的車禍，馬上就有行車紀錄器畫面從記者群組或警方流出，但這次竟然「完全沒有畫面」，「國道的監控、六台車的行車紀錄器，不會剛好都壞了吧？」

▲▼ 租賃車無煞車撞高速Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血。（圖／民眾提供）

▲後方租賃車無煞車追撞Uber，導致車上的陳梅慧慘死。（圖／民眾提供）

Cheap感慨，陳梅慧極具正義感且專業能力強，她的離去留下了太多疑問，同時也留下了一份不能放下的責任，「我寧願相信只是起意外，要不然實在太恐怖了。」

台灣詐騙案件橫行，且多使用虛擬貨幣規避追查。陳梅慧憑藉專業，長期和調查局、刑事局、全台警察機關合作，經常「無償」協助刑事局科技犯罪、打詐中心分析案件，多數在台灣能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案，陳女都有出手協助。

日前，陳梅慧就曾和團隊花2天時間分析「創意私房」的4個虛擬錢包地址，還整理出27頁調查報告，釐清內部金流結構，並無償提供給執法機關，目前則正在處理88會館郭哲敏的案件。

為此，有網友替陳抱不平，並發文抨擊，立院去年編列追幣軟體預算給執法機關，是陳梅慧促成，若她電腦中真的有被害人資料，那也是陳查出來交給警方的，何來的洩密問題？

▲▼ 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧長期無償協助分析案件，追回不少虛擬幣贓款。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

引人注意的是，在車禍發生前40分鐘，涉及威震前董座槍擊案的屏東角頭郝廣民，其座車才在同一路段追撞拖吊車。由於車禍尚未排除，導致車流回堵，當時陳梅慧座車在內側車道等待時，不料卻遭另一輛租賃車高速追撞殞命。

現場目擊者表示，當時追撞的肇事車速度非常快，沒有煞車跡象，直接撞上陳梅慧座車。37歲徐姓肇事者供稱，是因為恍神才會撞上。由於該案一次涉及2個焦點人物，加上情況罕見，導致各界懷疑死因不單純，各種陰謀論更是不脛而走。

目前最高檢察署已指示新竹地檢署成立專案小組，以儘速釐清車禍致死案情，並將結果回報高檢署及最高檢察署。

▼陳梅慧搭乘車輛遭撞擊，車體幾乎面目全非。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光 。（圖／記者黃宥寧攝）

 
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