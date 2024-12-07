想做的事「沒時間」是最大謊言！哲學諮商打臉：只是用期待當慰藉

▲很多人用「沒時間」來當作理由。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

「不知道以後要做什麼」很糟嗎？作家褚士瑩近年從事哲學諮商，面對年輕人常有的茫然，他說「走向未來世界的能力，考試和成績真的不重要」。而他也常遇到前來求助的人說，「這件事我真的很想、很想去做」卻一直「沒時間」，他以邏輯打臉，「這不可能是真的」，如果真的很想很想，早就去做了，這說法只不過是「用對未來的期待」當作「對現在的慰藉」。

褚士瑩可說是「非主流人生代表」，17歲起開始四處旅行，學習當世界公民，如今已經前往世界超過100個國家，包括到南極洲裸泳、 南冰洋划獨木舟。他是NGO工作者，近年也從事哲學諮商，多年來不間斷地跟不同世代年輕人對話，以哲學思考、邏輯，陪伴夠多人思考問題的本質。

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由於經常見到年輕人「不知道以後要做什麼」，他近來出新書《不知道自己以後要做什麼的請舉手：褚士瑩的21個人生提案》，分享如何真正做自己，從「認識自己的本質」開始，去看見未來的自己，還有培養自己的方法，成為那個自己也喜歡的人。

▲走向未來世界的能力，考試和成績不重要。（圖／視覺中國CFP）

他也在書中分享，前陣子幫一位朋友做哲學諮商，對方已經在職場多年，有一份薪水相當不錯的工作，但因為公司方向改變，工作不順，而興起了想轉換跑道的想法，開始補英語、考檢定，準備去澳洲唸書，之後進入醫療照護產業，因為看到媒體報導，「未來進入高齡化社會，這是一個永遠不會被時代淘汰的職業」。

對方說「這是我很想、很想、很想做的事情。」還用力強調了3次，卻又擔心而不敢真的踏出這一步，沒想到這個「很想、很想」的說法，立刻遭到褚士瑩打臉，「這不可能是真的」。

他解釋，「如果真的很想、很想、很想做的事，他應該早就去做了 ——就像是真的很想、很想、很想去吃的那家餐廳，上周就已經排隊去吃了。「很想、很想、很想」，不過是用「對未來的期待」，當作「對現在的慰藉」而已，通常都不是真的。

褚士瑩繼續說，「所以等你50歲終於拿到了澳洲的看護師執照的時候，毫無工作經驗，背負著一大筆學貸，跟20歲的年輕人一起競爭醫院的工作機會，那時你作為一個外國人，舉目無親，在異鄉競爭職場表現，競爭升遷加薪，同時承受高風險的感染環境，整天面對痛苦跟死亡，這就你說的那件『很想、很想、很想』做的事嗎？你對人類那麼有大愛嗎？」這番質問，讓前來諮商的人沉默了，表情甚至有點憤怒，好像完美人生計畫被毀了。

▲很多人不曉得自己能做什麼，渴望改變又害怕風險。（圖／視覺中國CFP）

褚士瑩說明，很多人會把「期待」跟「現實」混淆，就像很多公務員說，「忍耐20年，退休後就能過好日子」，實際上「這種人一定不曉得什麼叫做好日子，更別說知道該如何過好日子」。

他認為，真正的現實必須像走路一樣，不能只是向前移動左腳一步，然後停下來一年、兩年，才思索下一步。左腳邁出去後，右腳要立刻跟上，然後左腳接著邁出下一步，下一步是右腳，下一步又是左腳，必須這樣保持著節奏和韻律，才算走路。

「思考是重要的，行動也是重要的，一連串有思考的行動，才能引導我們走向我們想要去的方向。」如果在某個時刻，持續的思考讓我們意識到，當下腳的行動並不會引領自己到想去的地方，那麼，要不是改變期待，要不然就得轉動一下左腳，然後轉動一下右腳，持續這樣做，直到朝著新的方向前行。

褚士瑩點出盲點，「不知道自己以後要做什麼，往往是因為飄在空中的期待。」期待不是壞事，就像所有農夫播種之後，對收成都有期待，但農夫一定也知道，「所有的期待都必須從播種的土地上長出來，而現實就是這片土壤。」

他也嗆辣直言，「向宇宙下訂單」的人，只是不斷地捕捉天上的雲朵跟彩虹，並且妄想著把雲朵和彩虹拉到自己站立的土地上，這樣的人生，「當然是無止境的失望。」

▲褚士瑩新書《不知道自己以後要做什麼的請舉手：褚士瑩的21個人生提案》。（圖／遠流）