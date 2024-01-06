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有錢人思維「錢只是工具，不是目標」　不需要的東西再便宜都不買

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲有錢人只把錢看做是工具，而不是目標。（圖／記者劉維榛攝）

文／褚士瑩
摘自／大田出版《1年計畫10年對話

真正的有錢人，跟金錢的關係，據我的觀察是比較接近這樣的：

●錢只是工具：真正的有錢人沒有把錢當成目標的想法。用錢來換成什麼，才是考慮的重點。

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●不大容易受到金錢誘惑：沒有什麼「非買不可」的東西，只買真正喜歡的東西。但遇到真正喜歡的東西，價格並不是最重要的考量，價格的高低不會影響喜愛重視的程度。 適不適合自己才是重點，不喜歡的東西，無論價格再便宜也沒有吸引力。所以推及到生活面，也不會勉強自己做不想做的事。

●有錢的人通常比較有自信：就算實際上可以支配使用的錢比窮人少的時候，也很敢冒險。比如相信眼前遇到一個很好的賺錢機會，雖然口袋沒有錢，也覺得當然可以做，因為錢反正去找就有了，賺了很快就可以還了。資格沒有也沒關係，真正要用的時候再去取得就好了，結果也真的會成功。

●錢只是考量價值時的其中一種標準：比如新聞播報隔天汽油每公升要漲0.7元的時候，有錢人絕對不會願意跟著大夥兒、推著摩托車去加油站排隊等40分鐘，只是為了要省28元台幣。這並不是有錢人不在乎小錢，而是40分鐘的時間，很明顯並不值得。無論貧富，凡是跟錢有緊張關係的人，都無法忍受沒有占到便宜的想法。

●良性循環：有錢人認為既然有賺錢就要用錢，不會把賺來的錢統統收著。因為不惜花錢投資自己，讓自己的條件越來越好（而不只是花補習費跟報名費，拿回一堆根本不能拿來找工作的奇妙證書），因此可以賺更多的錢，以至於不知不覺中變成那種「花越多、就賺越多」的人。

▲▼1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新。（圖／大田出版）

★本文作者褚士瑩，摘自大田出版《1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新（實現目標暢銷版）》，原文篇名〈今年我要跟錢握手當好朋友〉。

「你下定決心新的一年開始，要改變10個壞習慣，學好英文，存錢，交新朋友⋯你今年要比去年更好，但每年計畫老是NG，重來、失敗、無法實現⋯。這本書分享我如何擬定讓生命發生改變的計畫；我的計畫，不會是你的計畫，但把你的目標個人化數量化，完成機率大大改變。每年給自己一份不失敗的生活提案，5年後，10年後你會發現，意想不到的禮物太美妙。現在的我，已經活成自己了嗎？生活是一條看不見盡頭的道路，但我們可以與自己對話，親手建造10年後的自己！」

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