養雞場外放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉...再推下橋慘死

▲台南地院國民法官法庭，將因薪資糾紛前往養雞場放鞭炮滋擾的謝姓男子毆打重傷，人車推落頂店橋下死亡的被告林奕銘依殺人罪判刑13年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

發生在2024年台南頂店橋殺人案，台南地院國民法官法庭6日下午5時5分許宣判，將木棍打傷謝姓死者，並將人車推落頂店橋的兇嫌林奕銘依殺人罪，判處有期徒刑13年。

判決書指出，被告林奕銘與被害人謝男有薪資糾紛，2024年2月7日上午，謝男前往任職養雞場外燃放鞭炮，8日上午8時許，謝男再度又前往養雞場外燃放鞭炮時，被告林奕銘聞聲持木棍出來查看，與謝男發生衝突，林男持木棍揮打謝男鼻部，並將木棍插入謝男口內加以旋轉，致謝男傷重無法抵抗，再騎乘謝男機車至頂店橋，將機車推至橋下，而後返回將謝男拖拉至頂店橋後，推落高5公尺多之橋下，致謝男死亡。

國民法官法庭指出，依解剖鑑定報告可以看出，被害人身體多處受有傷害，其中最嚴重的兩個地方，嘴部牙齒斷裂10顆，且深至咽喉，導致甲狀軟骨骨折，另為鼻部傷勢，可見被告下手的力道猛烈，且頭部是人體的重要部位，也非常脆弱，被告仍選擇用相當大的力道朝被害人頭部攻擊，手段十分殘忍，事後又將被害人手機砸壞，並將機車與被害人先後推落在人煙稀少且深度約5公尺多的頂店橋下，斷絕被害人生還機會，可以認定被告行為時是基於殺人的犯意，涉犯刑法殺人罪。

國民法官法庭認為被告在2024年2月19日前往投案前，員警已經有確切的根據，對被告是本案嫌疑人產生合理的懷疑，故不構成自首，不應該減輕刑度。被告林男與被害人曾為老闆、員工的關係，且兩人因薪資給付問題產生糾紛，被害人心有不甘，於是在過年前夕藉由燃放鞭炮驚嚇雞隻的方式表達不滿情緒，也想迫使被告支付金錢，被告為了維護自己權益，在一時憤怒之下，便持木棍毆打被害人，且在被害人倒地後，將被害人拖行至頂店橋下棄置，最終導致被害人生命消逝的嚴重結果。

從被害人傷勢可以知道，被告下手力道十分猛烈，被害人生前承受痛楚難以想像，而被告當下竟沒有選擇救護被害人，反而斷絕被害人生存的機會，造成被害人曝屍荒野的慘狀，足見被告犯案手段殘忍，侵害生命法益的情節重大，被害人家庭因此破碎，永遠無法團圓，造成家屬心中難以癒合的傷痛。因被告無前科，且主動投案承認部分犯罪事實，在法院審理過程中，被告否認部分犯行，試圖合理化自己的行為藉此減輕刑責，且未對被害人家屬表示歉意、雙方未和解，依殺人罪判被告林男13年。