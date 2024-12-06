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養雞場外放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉...再推下橋慘死

▲台南地院國民法官法庭，將持木棍毆打因薪資糾紛前往養雞場放鞭炮滋擾的謝姓男子毆打重傷，人車推落頂店橋下死亡的被告林奕銘依殺人罪判刑13年。（圖／記者林東良攝）

▲台南地院國民法官法庭，將因薪資糾紛前往養雞場放鞭炮滋擾的謝姓男子毆打重傷，人車推落頂店橋下死亡的被告林奕銘依殺人罪判刑13年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

發生在2024年台南頂店橋殺人案，台南地院國民法官法庭6日下午5時5分許宣判，將木棍打傷謝姓死者，並將人車推落頂店橋的兇嫌林奕銘依殺人罪，判處有期徒刑13年。

判決書指出，被告林奕銘與被害人謝男有薪資糾紛，2024年2月7日上午，謝男前往任職養雞場外燃放鞭炮，8日上午8時許，謝男再度又前往養雞場外燃放鞭炮時，被告林奕銘聞聲持木棍出來查看，與謝男發生衝突，林男持木棍揮打謝男鼻部，並將木棍插入謝男口內加以旋轉，致謝男傷重無法抵抗，再騎乘謝男機車至頂店橋，將機車推至橋下，而後返回將謝男拖拉至頂店橋後，推落高5公尺多之橋下，致謝男死亡。

國民法官法庭指出，依解剖鑑定報告可以看出，被害人身體多處受有傷害，其中最嚴重的兩個地方，嘴部牙齒斷裂10顆，且深至咽喉，導致甲狀軟骨骨折，另為鼻部傷勢，可見被告下手的力道猛烈，且頭部是人體的重要部位，也非常脆弱，被告仍選擇用相當大的力道朝被害人頭部攻擊，手段十分殘忍，事後又將被害人手機砸壞，並將機車與被害人先後推落在人煙稀少且深度約5公尺多的頂店橋下，斷絕被害人生還機會，可以認定被告行為時是基於殺人的犯意，涉犯刑法殺人罪。

國民法官法庭認為被告在2024年2月19日前往投案前，員警已經有確切的根據，對被告是本案嫌疑人產生合理的懷疑，故不構成自首，不應該減輕刑度。被告林男與被害人曾為老闆、員工的關係，且兩人因薪資給付問題產生糾紛，被害人心有不甘，於是在過年前夕藉由燃放鞭炮驚嚇雞隻的方式表達不滿情緒，也想迫使被告支付金錢，被告為了維護自己權益，在一時憤怒之下，便持木棍毆打被害人，且在被害人倒地後，將被害人拖行至頂店橋下棄置，最終導致被害人生命消逝的嚴重結果。

從被害人傷勢可以知道，被告下手力道十分猛烈，被害人生前承受痛楚難以想像，而被告當下竟沒有選擇救護被害人，反而斷絕被害人生存的機會，造成被害人曝屍荒野的慘狀，足見被告犯案手段殘忍，侵害生命法益的情節重大，被害人家庭因此破碎，永遠無法團圓，造成家屬心中難以癒合的傷痛。因被告無前科，且主動投案承認部分犯罪事實，在法院審理過程中，被告否認部分犯行，試圖合理化自己的行為藉此減輕刑責，且未對被害人家屬表示歉意、雙方未和解，依殺人罪判被告林男13年。

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