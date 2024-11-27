包廂內7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸還坐她身上淫辱　邪魔兇煞再逃死

▲陳姓男子殺害酒店妹後，還跨坐她身上，藉機亂摸。二審仍判無期徒刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子貪戀張姓酒店妹的美色，多次到酒店消費點檯示愛，但都遭到冷回應。陳男不滿，去年3月間又再點名張女坐檯並示愛，仍遭拒絕。陳男暴怒，拿出預藏的水果刀，狠心刺殺張女7刀。張女倒地後，陳男還藉機侵犯張女，張女最後不治身亡。一審國民法官將陳男重判無期徒刑，案經上訴，高等法院27日二審仍將陳男判處無期徒刑。可上訴。

判決指出，57歲的陳男是酒店常客，2022年間他到台北市錦州街、林森北路口的某制服酒店消費，對20多歲的張女驚為天人，之後就經常到店裡消費，並點名張女坐檯。但張女不賣身，對陳男的追求冷淡回應，甚至還向公司表示，希望盡量不要坐陳男的檯，其他員工也幫忙張女、保護其安全，陳男對於張女的冷淡，心生不滿。

案發於去年3月初，陳男晚間又到店裡消費，並點名張女坐檯，宣稱是最後一次點張女的檯。酒店先安排2名女子與陳男週旋，最後才讓張女到場，另外2女也先後離開，留下陳、張2人獨處。到了清晨7點多，酒店即將打烊，陳男這時突然攤牌，再度示愛，但仍遭張女拒絕，2人爆發口角。

陳男從皮包中抽出預藏的水果刀，朝張女胸腹頸部一陣亂刺，張女尖叫、負傷倒地，陳男這時赤裸上半身，跨坐在張女身上，不顧張女渾身是血，竟伸手開始亂摸張女私密部位。酒店員工聞聲前來解救，緊急將張女送醫，但張女仍因傷重，送醫後2小時就宣告不治。至於陳男遭逮捕，檢方聲押獲准，並以法定刑為死刑或無期徒刑的「加重強制性交結合故意殺人罪」，提起公訴。

一審台北地院由國民法官審理，國民法官審理後，因無證據證明陳男對張女強制性交，因此改論以「加重強制猥褻結合故意殺人罪」。另外國民法官也認為，陳男雖承認殺人但對案情許多疑點仍不願說明；此外他雖說願意賠償家屬，但始終沒積極與家屬和解、也未獲得寬恕。因此國民法官將他重判無期徒刑。案件上訴第二審。

高等法院審理後，27日二審宣判，高院仍認定陳男有罪，且因陳男仍未與家屬達成和解，量刑因子沒有改變，因此高院駁回上訴，維持一審無期徒刑的判決。可上訴。