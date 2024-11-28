退伍前2天軍人為友出氣「滅火器重擊後腦」打死人　二審仍判13年

▲現役軍人持滅火器打死人，高等法院仍判刑13年。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市李姓男子去年7月間，與幾名友人在釣蝦場歡唱飲酒，席間巧遇女性友人的前男友，雙方起了口角，最後李男抓起滅火器暴打對方，對方後腦受到重擊，傷重不治。檢方依照「殺人罪」嫌起訴後，桃園地方法院一審由國民法官審理，將他判刑13年。案件上訴二審高等法院，高院28日駁回上訴，維持13年的刑度。可上訴。

本案發生於去年7月間，李當時仍為軍人，但本案發生後，李男火速辦理退伍，案發後2天內就完成退伍手續。判決指出，案發當晚，李男與2男2女，一同在平鎮區某釣蝦場的包廂內飲酒唱歌，巧遇其中一名女友人的徐姓前男友，一夥人為了感情的問題，起了爭執。

李男這方人多，將徐男從包廂內打到外面走廊，徐男被打趴在地。李男殺紅了眼，竟舉起一旁的滅火器，朝倒在地上的徐男後腦重擊一下，徐男當下就陷入昏迷。眾人趕緊將他送醫急救，結果仍因頭部外傷併顱底多處骨折、顱內出血，導致大量出血、腦損傷及血液吸入肺部，急救不到2小時就宣告不治。

警方到場時，李男坦承犯案，由於他在犯案時仍未退伍，檢方依照《陸海空軍刑法》之殺人罪嫌，提起公訴。一審由桃園地方法院國民法官審理，國民法官認為他符合自首減刑要件，考量他因一時衝動，鑄下大錯，所生損害非輕，但與其他縝密計畫、預謀犯罪之情形仍屬有異。再加上他年僅24歲、年紀尚輕，最終仍能坦承犯行，面對自己之過錯，隨著年歲增長，智識成熟，將來仍有復歸社會之可能。雖然他犯後未能與被害人家屬和解，雖當庭向被害家屬道歉並承諾賠償，但仍不被接受。最後國民法官將他判刑13年，案件上訴第二審。

高等法院二審28日宣判，高院也認定李男有罪，而且符合自首減刑要件，與一審國民法官的認定事實、適用法律並無二致，最後高院駁回檢辯雙方上訴，仍維持13年的刑度。