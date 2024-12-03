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社會 社會焦點 保障人權

愛上酒店妹釀1死！23歲男砍死情敵　母心碎求償805萬法官准了

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區去年發生一起三角戀兇殺案，25歲廖姓女子先後與23歲高男、45歲潘男交往，2男起衝突，潘遭高砍10刀喪命，高男一、二審被處無期徒刑。白髮人送黑髮人的潘母，遂提起民事訴訟，向高男求償喪葬及精神撫慰金共805萬9208元。法院審理時，高男完全沒意見，士林地院也准許潘母請求。

在酒店上班的廖女先後與23歲詐團收簿手高庭榮、冷氣工45歲潘男交往，2023年3月21日凌晨，高跑到廖女住家，現任男友潘男見狀叫醒睡夢中的廖女，但廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，情侶倆爆發口角、肢體衝突，高也被捲入，潘以刀割傷高右臉耳際，高則從口袋抽出黑色折疊刀，猛砍對方手、胸約10刀，致潘男頸部幾乎快被砍斷，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

今年6月，一審國民法庭認，高男的辯「正當防衛」保護廖女說詞，缺乏可信度，且當下其已無面對實際危險，不具該條件，加上他以鋒利的折疊刀針對潘男要害部位連刺多刀，且揮砍位置都是致命部位，傷口既深且長，最長達17公分，故認他主觀上有殺人意圖，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

▼高庭榮殺害比他年長22歲則潘姓情敵。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

痛失愛子的潘母，向高庭榮求償醫療費5萬6719元、殯葬費87萬9500元，扶養費212萬2989元共305萬9208元；另外潘母也難過指出，高男殺害兒子至今，均不願提出任何賠償方案，毫無悔悟道歉及賠償誠意，導致她受有精神上莫大痛苦，至今無法平復，再請求精神撫慰金500萬，總計805萬9208元。

民事庭言詞辯論時，高男對於潘母所陳述的事實表示承認，並同意其全部請求。法官也認為潘母請求為有理由，應予准許。全案可上訴。

至於刑事部分，高男不服一審判決故提上訴，上月高院認原判決已考量《刑法》第57條所列各項量刑因子，原審量刑並無不當，故駁回高男上訴。可上訴。

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