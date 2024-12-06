獨／前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

記者黃宥寧、戴若涵／新竹報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道車禍身亡，日前爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。而事發當時在陳梅慧乘坐車輛前方第二台車的駕駛回憶經過，表示肇事徐姓駕駛一臉驚恐拜託他，「大哥幫我報警」。

▲陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

肇事徐男事發當時開租賃車從後方追撞陳梅慧所乘坐的Uber，造成國道6車追撞事故。整起事件唯一死者為協助警方破獲不少社會矚目案件的陳梅慧，她曾協助調查創意私房、八八會館、虛擬貨幣、跨國金融犯案等大案，因此有人懷疑她死因不單純。

而位於陳梅慧所乘坐的Uber前方第二台車的駕駛現身說法，他表示，事發當時他正開車北上，要載客去新竹，行經接近角頭郝廣民車禍路段時，就發現國道跑馬有3處顯示前方有事故，隨著越來越接近事故路段，國道開始嚴重回堵，大家紛紛停下、打雙黃燈，他自己也打雙黃燈、N檔、腳踩剎車。

駕駛心想「這什麼車禍，怎麼回堵這麼嚴重」，不料，約3至5秒後，就聽到非常大聲的撞擊聲響，車輛也被往前推撞，連安全氣囊都炸開了，他下車查看發現遇上連環車禍，自己的車尾不見了，車頭也全毀。

▲陳梅慧乘坐的車輛前後均嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌攝）

駕駛下車後，遇上一名身形壯壯的駕駛，對方看起來像嚇到了，出言拜託他，「大哥幫我報警」，但他覺得疑惑便回應「你自己不是有手機嗎？自己不會報警嗎？怎麼會問我咧」，後來是其他駕駛協助報警，警方才趕抵現場處理，他事後得知，這名駕駛就是肇事的徐男，而徐男從事機場接送工作。

另外，他回憶事發當時急救狀況，他透露，陳梅慧當時坐在駕駛座的後座，雖沒親眼看見急救全程，但有聽國道警察講述，陳梅慧急救時曾恢復心跳，但僅有幾秒鐘而已，眼睛曾打開，但馬上又不行了，當場ohca。

▲事發當時在陳梅慧乘坐車輛的前方第二台車駕駛現身說法。（圖／記者黃宥寧攝）

面對外界懷疑有「陰謀論」，駕駛表示，「沒有那回事，真的是機緣巧合啦」、「那個沒辦法啦」，認為整起事故純粹是意外。針對這起案件，最高檢已指示新竹地檢署成立專案小組調查。